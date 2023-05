Cillessen opnieuw schlemiel bij pijnlijke nederlaag NEC tegen Heerenveen

NEC-trainer Rogier Meijer sprak voorafgaand over nog "vier finales" in de strijd om plek acht, die recht geeft op play-offvoetbal. Een meevaller voor Meijer was de terugkeer van Oussama Tannane - dit seizoen belangrijk door veel goals en assists - van een hamstringblessure.

Diezelfde Tannane liet zichzelf tien minuten later aftroeven op het middenveld, waarna Heerenveen een vrije trap kreeg vlak buiten het zestienmetergebied. Specialist Thom Haye zag zijn kans schoon en liet NEC-goalie Cillessen op schitterende wijze kansloos.

Ondanks de tegentreffer bleef NEC een veldoverwicht houden. Tien minuten voor rust kreeg Tannane een vrije trap nadat Landry Dimata onreglementair naar de grond gehaald werd. Doelman Mous werkte de zwabberbal met veel moeite langs het doel.

Uit de corner die volgde was het wel raak. Tannane bracht de bal in en via het hoofd van Iván Márquez kon Magnus Mattsson makkelijk de gelijkmaker binnenschieten.

NEC beter uit de kleedkamer

NEC voetbalde in de tweede helft vrolijk verder, terwijl Heerenveen - dat de laatste weken matig presteert - bijna niets meer in te brengen had. De Nijmegenaren deden dat inmiddels zonder Tannane, want hij werd er na een uur spelen uitgehaald. De spelmaker oogde niet helemaal okselfris meer, maar baalde van de wissel.

De vreugde in Nijmegen was snel terug, want Dimata zette NEC vlak erna op voorsprong. Een voorzet van Souffian El Karouani - die deze week aangaf te vertrekken aan het einde van het seizoen - werd knap binnengelopen door de spits.