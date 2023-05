Van de Streek doet oude club met Utrecht de das om, degradatie Cambuur een feit

Cambuur is na twee seizoenen gedegradeerd uit de eredivisie. Een thuisnederlaag tegen FC Utrecht (0-3) heeft de Friezen uit Leeuwarden de das om gedaan. Alleen een overwinning had volstaan om degradatie nog even uit te stellen.

Uitgerekend oud-Cambuurspeler Sander van de Streek was een van de doelpuntenmakers.

Van de Streek gevaarlijkste man

Bij Utrecht begon achttienvoudig Oranje-international Bas Dost (33) mede door blessureleed voor het eerst sinds 22 januari weer eens in de basis bij een eredivisiewedstrijd. Bij Cambuur stond Mimoun Mahi in de basis, de linksbuiten staat onder contract bij Utrecht en wordt sinds januari verhuurd aan Cambuur.

In het volle maar weinig sfeervolle Cambuurstadion, waar ook vandaag geen uitsupporters welkom waren, gebeurde in de openingsfase niet veel. Tot de 24ste minuut. Toen was Sander van de Streek uit het niets ineens dicht bij een doelpunt tegen zijn oude club.

De middenvelder lobde de bal over Cambuur-keeper Robbin Ruiter (ex-Utrecht) heen, maar Sai van Wermeskerken werkte de bal, die de lijn al toucheerde, net op tijd weg.