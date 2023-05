Strijdende partijen Sudan sturen afvaardiging naar overleg in Jeddah

In de Saudische stad Jeddah zijn afgevaardigden van de strijdende partijen in Sudan samengekomen voor verkennende gesprekken. Het is voor zover bekend de eerste serieuze poging tot onderhandelen sinds de strijd in Sudan drie weken geleden losbarstte.

De Saudische minister voor Buitenlandse Zaken bevestigde eerder vandaag dat het regeringsleger en de paramilitaire RSF-militie een afvaardiging naar havenstad Jeddah hebben gestuurd. De besprekingen zijn een gezamenlijk initiatief van Saudi-Arabië en de Verenigde Staten.

Die twee landen riepen de strijdende partijen op een dialoog aan te gaan die "hopelijk leidt tot het einde van het conflict". De Saudische minister van Buitenlandse Zaken zei op Twitter dat hij hoopt dat de gesprekken tot "veiligheid en stabiliteit" zullen leiden.

Hoogtepunt

Beide partijen zijn terughoudend. Zo stelde de RSF dat de besprekingen in Jeddah alleen een wapenstilstand als doel hebben, zodat burgers de gebieden waar gevochten wordt kunnen verlaten. Een speciale gezant van het regeringsleger liet op zijn beurt weten niet direct te willen onderhandelen met de paramilitairen. Analisten betwijfelen dan ook of er de komende tijd compromissen worden bereikt.

Maanden van toenemende spanningen in het Oost-Afrikaanse land kwamen drie weken geleden tot een hoogtepunt. Met name in Khartoem woedt sindsdien een bloedige strijd. Tienduizenden inwoners ontvluchtten de hoofdstad en zeker 500 burgers kwamen door het geweld om het leven. De afgelopen weken werden meermaals wapenstilstanden en bestanden afgesproken, maar het geweld laaide telkens opnieuw op.