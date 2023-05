Sabalenka verslaat Swiatek in finale en wint voor tweede keer toernooi Madrid

Aryna Sabalenka heeft voor de tweede keer het graveltoernooi van Madrid op haar naam gezet. De Belarussische wees in de finale de Poolse Iga Swiatek met 6-3, 3-6, 6-3 terug.

De eindstrijd was het duel tussen de nummers een (Swiatek) en twee (Sabalenka) van de wereld. Dat beide tennissters in vorm zijn, blijkt wel uit het feit dat dit al de vijfde finale van het jaar was voor Sabalenka en de vierde voor Swiatek.

Sabalenka won in 2023 al de Australian Open en het toernooi van Adelaide. Swiatek won het WTA-toernooi van Stuttgart door Sabalenka te verslaan.

Swiatek heeft geen antwoord op harde services

Swiatek leidde in onderlinge duels met 5-2, waarbij ze de drie duels op gravel won. Het hardere en snellere gravel in Madrid paste Sabalenka beter met haar harde services en ziedende forehands. Swiatek moest het vooral van gevarieerd spel hebben, van spreiding en van lef.

Zo liet ze op de drie matchpoints tegen haar beste spel zien, maar verloor toch.