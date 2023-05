PSV pakt verdiende zege op Sparta en stelt kampioenschap Feyenoord minstens een week uit

PSV kreeg in de verder van beide kanten lamlendige eerste helft nog vlak voor rust twee mogelijkheden via Joey Veerman (schot in de hand van Olij) en Johan Bakayoko, die zijn poging zag worden geblokt. Het leverde Bakayoko boze gezichten op van Veerman en Simons, die in kansrijkere posities stonden.

Maar na een kwartier kwam Sparta beter in de wedstrijd en zakte PSV in. De Spartanen oogden gevaarlijker, maar heel grote kansen creëerde de nummer vijf van de eredivisie niet.

PSV bleek in het begin van de wedstrijd de feestvreugde van het winnen van de KNVB-beker achter zich te hebben gelaten. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij startte aardig en kreeg kansen via Xavi Simons (schot naast), Guus Til (redding Sparta-doelman Nick Olij) en Ramalho (kopbal).

PSV heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord het kampioenschap in de eredivisie op z'n vroegst pas volgende week kan veiligstellen. De Eindhovenaren boekten op Het Kasteel een moeizame, maar verdiende overwinning tegen Sparta: 0-1.

Die zelfzuchtigheid was misschien voor trainer Van Nistelrooij wel de druppel, aangezien hij Bakayoko na de eerste helft in de kleedkamer liet voor Anwar El Ghazi. Ook Jordan Teze werd in de rust vervangen.

PSV schroeft tempo op, Silva weer belangrijk

In de tweede helft was Til dicht bij de openingstreffer, maar de PSV'er kwam bij de doellijn een teenlengte tekort om binnen te tikken. De Eindhovenaren bleven wisselvallig voetballen en de wissel na een uur spelen van de onzichtbare aanvoerder Luuk de Jong was exemplarisch.

PSV schroefde in de laatste twintig minuten het tempo weer op en werd steeds gevaarlijker. Eerst was het Érick Gutiérrez die na een handig balletje van Simons voorlangs schoot.

Even later bekroonde El Ghazi zijn invalbeurt door uit de rebound te scoren na voorbereidend werk van de sterk ingevallen Fábio Silva, die na zijn beslissende strafschop in de bekerfinale opnieuw een belangrijke rol vertolkte bij PSV.