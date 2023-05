Grote brand in loodsen in Venlo, vier woningen ontruimd

In meerdere loodsen in Venlo woedt een grote brand. Volgens 1Limburg zijn twee pelotons met in totaal acht blusvoertuigen ingezet om de brand op het bedrijventerrein te blussen.

In een van de hallen zit asbest in het dak. De brandweer voert metingen uit om te kijken of er asbest is vrijgekomen. Vier woningen in de omgeving zijn ontruimd. Ook is een deel van de provinciale weg N556 afgesloten.

In de verre omgeving zijn zwarte rookwolken te zien. De brandweer roept mensen in de buurt op om uit de rook te blijven en deuren en ramen te sluiten als ze last hebben van de rook. Er liggen ook zonnepanelen op het gebouw met de loodsen, wat blussen in het begin bemoeilijkte, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord. "Het water loopt er dan gewoon af."

Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Volgens de veiligheidsregio zijn er voor zover bekend geen mensen gewond geraakt.