Ten Cate gaat Winter assisteren in Surinaamse poging tot kwalificatie WK

Henk ten Cate (68) wordt de nieuwe assistent-bondscoach van Suriname. Dat meldt de Surinaamse voetbalbond. Hij treedt hiermee toe tot de staf van bondscoach Aron Winter, die sinds september de scepter zwaait bij Suriname. De twee andere assistenten zijn Ryan Koolwijk en Roberto Godeken.

Ten Cate heeft veel ervaring in het Europese voetbal. Zo was hij eerder assistent-coach, bij FC Barcelona en Chelsea. Als hoofdtrainer leidde hij onder meer Ajax, Sparta, NAC en Panathinaikos. Zijn laatste klus was in 2021 in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Wahda.

Op jacht naar WK

Met de rest van de staf hoopt Ten Cate met Suriname voor het eerst in de geschiedenis het WK te bereiken. Het volgende wereldkampioenschap is in 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De gastlanden, die Suriname normaal tegen kan komen in de kwalificatie, zijn automatisch gekwalificeerd als gastland. En daarnaast wordt het WK uitgebreid van 32 naar 48 deelnemers, waardoor de kans op een WK-ticket aanzienlijk is toegenomen voor Suriname.

Om het elftal sterker te maken pogen Winter en Ten Cate spelers met Surinaamse roots over te halen om voor het nationale elftal uit te komen, meldt de voetbalbond. Suriname staat op dit moment 141ste op de FIFA-wereldranglijst.