Politie Londen: 52 arrestaties verricht tijdens kroning van Charles III

Rond de kroning van Charles III vandaag in Londen zijn 52 mensen gearresteerd. Dat heeft de politie in de Britse hoofdstad bekendgemaakt. De aanhoudingen waren onder meer voor vechtpartijen en het verstoren van de openbare orde. De arrestanten zitten nog vast.

In Londen waren vandaag zo'n 11.500 agenten op de been. Ook aan de kroning zelf ging een "aanzienlijke politieoperatie" vooraf, meldt de Metropolitan Police in een samenvattende persverklaring. In het etmaal voorafgaand aan de ceremonie was namelijk informatie binnengekomen bij de politie dat demonstranten het voornemen hadden om de kroning te verstoren.

Volgens de politie waren betogers van plan standbeelden te bekladden en barrières omver te werpen. Eerder deze week kondigde het politiekorps al aan streng te zullen optreden tegen demonstranten en relschoppers.

Vanochtend werden onder meer mensen opgepakt die langs de route van de rijtoer van Charles betoogden tegen de monarchie. Een van hen was de prominente antimonarchie-activist Graham Smith. Later riepen demonstranten op het centraal gelegen plein Trafalgar Square om de vrijlating van Smith. Ook riepen ze leuzen als "niet mijn koning".

Festiviteiten

De kroningsceremonie werd middag formeel afgesloten met een 'balkonscene', waarbij de pas gekroonde koning en zijn vrouw Camilla een grote menigte toewuifden. Maar de komende twee dagen zijn er op allerlei plaatsen straatfeesten. Volgens de Britse regering zijn er ongeveer 50.000 festivals gepland in het Verenigd Koninkrijk en elders ter wereld.

Morgenavond is er, als afsluiting van het kroningsweekeinde, een groot concert bij Windsor Castle bij Londen. Sterren zoals Katy Perry, Take That en Lionel Richie treden op en er worden zo'n 20.000 toeschouwers verwacht.

Dit waren de belangrijkste moment van de kroning van Charles III: