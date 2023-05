RB Leipzig doet uitstekende zaken door nieuwe overwinning op Freiburg

Net als begin deze week had Leipzig het betere van het spel. Vooral Timo Werner stichtte in de eerste helft gevaar. De Leipzig-aanvaller loste meerdere schoten, waarvan een op de paal.

Zij het met minder imponerende cijfers, maar RB Leipzig is er opnieuw in geslaagd Freiburg te verslaan: 0-1. Leipzig - dat afgelopen dinsdag nog met 5-1 won van de Freiburgers en zo de finale van de Duitse beker bereikte - klimt door de nederlaag van Union Berlin bij Augsburg (1-0) naar de derde plek.

De ploeg uit Berlijn had vooral in de eerste helft het betere van het spel. Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd speelde, stelde daar later in het duel meer tegenover. En vlak na rust viel zelfs een treffer: Dion Beljo tekende met een volley voor het enige doelpunt.

De eerste vier plekken in de competitie geven recht op Champions League-voetbal. Union Berlin zakt door de nederlaag naar de vierde plek. Ook Freiburg moet een plekje inleveren. De club van Flekken staat nu vijfde met evenveel punten als Union.

Later vanavond gaat Bayern München - dat samen met Borussia Dortmund strijdt om de titel - op bezoek bij Werder Bremen.