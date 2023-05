Bayern wint bij Werder Bremen, RB Leipzig spekkoper na zege op Freiburg

Koploper Bayern München heeft gedaan wat het moest doen om achtervolger Borussia Dortmund voor te blijven: winnen op bezoek bij Werder Bremen. Ook RB Leipzig deed uitstekende zaken in de Bundesliga door Freiburg te verslaan.

Vooral in de eerste helft liep het stroef bij Bayern, waar Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de basis stonden. Vlak voor rust ontsnapte de ploeg uit München zelfs aan een achterstand: Werder-middenvelder Christian Gross speelde zichzelf knap vrij, maar schoot oog in oog met doelman Yann Sommer over.

Assist Mazraoui

In de tweede helft kwam Bayern gevaarlijker voor de dag en na een uur spelen was het raak: Serge Gnabry kreeg de bal met enig fortuin voor z'n voeten, stond vrij voor doelman Jiri Pavlenka en maakte de openingstreffer.

Tien minuten later zorgde Leroy Sané - die uitstekend bediend werd door ex-Ajacied Mazraoui - voor de 2-0. Met een schitterend afstandsschot van Niklas Schmidt vond Werder Bremen (twaalfde op de ranglijst) nog wel de aansluiting, maar een punt zat er niet meer in: 1-2.

Flekken opnieuw onderuit tegen Leipzig

RB Leipzig slaagde er opnieuw in Freiburg te verslaan: 0-1. Leipzig - dat afgelopen dinsdag nog met 5-1 won van de Freiburgers en zo de finale van de Duitse beker bereikte - klimt daardoor naar de derde plek.