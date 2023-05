Van Vleuten moe maar voldaan in Vuelta, Vollering baalt van actie peloton

Ze kon de tranen nog net binnenboord houden, maar het was duidelijk dat Demi Vollering stevig baalde van de gang van zaken in de zesde etappe van de Vuelta Femenina.

"Ik moest plassen en mijn ploeggenootjes ook", vertelt de kopvrouw van SD Worx, die als draagster van de rode leiderstrui aan de voorlaatste rit van de Spaanse koers was begonnen. "En precies op dat moment reed Femke (Markus, red.) lek. Dus ongeveer onze hele ploeg stond eventjes aan de kant. Toen dachten ze in het peloton: hé, laten we eens vol gaan rijden. Dat was niet zo leuk voor ons, maar ja, als je het zo wil doen..."

De verbolgenheid klonk door in haar trillende stem. Ze verloor uiteindelijk een minuut op rivale Annemiek van Vleuten, die de rode leiderstrui van haar overnam en met nog één - pittige, dat wel - klus voor de boeg goede papieren heeft om de Vuelta voor de derde keer op rij te winnen.

Zijwind

Van Vleuten, die de ritwinst nipt aan de Italiaanse Gaia Realini moest laten, was zich van geen kwaad bewust. "Mijn ploegleider zei dat er superveel zijwind stond. Toen kwam hij met het plan de boel in waaiers te trekken. Dat plan was er al, toen we hoorden dat er meiden gingen stoppen om te plassen. Dat zal heel lullig zijn overgekomen. Maar ja, het was niet handig om te gaan plassen als je daarna naar rechts draait en de wind daar vol op de kant gaat."

"Dat zou ik ook zeggen als ik haar was", deed Vollering amper moeite haar twijfels te verhullen. "Het peloton ging zo sloom op dat moment. Het was vlak voor een dorpje ook. Ik weet het niet, hoor."