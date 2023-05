Inter en AC Milan tanken vertrouwen in aanloop naar Champions League-derby

Op donderdag spelen AS Roma (tegen Bayer Leverkusen) en Juventus (tegen Sevilla) in de halve finales van de Europa League. En in de Conference League doet Fiorentina (tegen FC Basel) een gooi naar eindelijk weer eens een Europese finale.

Komende week proberen namelijk liefst vijf Italiaanse clubs de eindstrijd te bereiken in de drie Europese toernooien: woensdag staat in San Siro een wel heel bijzondere Derby della Madonnina op het programma tussen AC Milan en Internazionale met de finale van de Champions League als inzet.

Terwijl Napels nog altijd in kampioensroes verkeert na het behalen van de derde landstitel in de clubgeschiedenis, is de rest van Italië langzaam in de ban aan het raken van Europees voetbal.

Helemaal nu nummer twee Lazio vandaag over de knie ging van AC Milan (2-0) en Internazionale met dezelfde cijfers afrekende met AS Roma. Daardoor is het verschil tussen nummer twee Lazio (64 punten) en nummer zeven AS Roma (58 punten) slechts zes punten.

Uitgerekend in het weekend voor die Europese topaffiches laaide de strijd om Europese tickets voor volgend jaar op in de Serie A. De strijd om een plek in de topvier - normaal gesproken goed voor de Champions League - is dan ook razend spannend.

Pas na die tik zocht de ploeg van coach José Mourinho (die nog nooit in de maand mei een thuisduel verloor) de aanval. En net na rust had Roger Ibañez de 1-1 op zijn schoen, maar doelman André Onana kreeg z'n vingers er nog tegenaan.

Inter was in Rome met 2-0 te sterk voor AS Roma. Roma wachtte voor rust af en werd na een half uur voor die houding afgestraft door Federico Dimarco, die bij de tweede paal een prima voorzet van Denzel Dumfries binnengleed.

Zowel Internazionale als AC Milan tankte vertrouwen voor de eerste halve finale in de Champions League aanstaande woensdag. Internazionale was voor het laatst de beste in 2010, voor AC Milan was dat zelfs nog langer geleden (2007).

Genoa keert na een jaar terug op het hoogste niveau van het Italiaanse voetbal, de Serie A. De club won zaterdag van Ascoli (2-1) en is nu zeker van in elk geval de tweede plaats in de Serie B, voldoende voor promotie.

In de slotfase werd het nog erger voor Ibañez. Kort nadat Stefan de Vrij als invaller zijn opwachting had gemaakt bij Inter, strafte Romelu Lukaku gepruts van de Braziliaanse verdediger genadeloos af.

De zege op Lazio was bijzonder welkom voor Milan na vier remises in de laatste vijf wedstrijden, maar door de zege van Inter blijft de club voorlopig steken op plek vijf.

In de tweede helft, die veelvuldig werd onderbroken voor blessurebehandelingen, was Lazio aanvallend ver onder de maat. De 3-0 was wel een paar keer dichtbij: Junior Messias schoot net naast en invaller Malick Thiaw kopte de bal over het doel van doelman Ivan Provedel.

Vier of vijf Italiaanse clubs in Champions League?

Volgens de regels van de UEFA ontvangen de winnaars van de Champions League en de Europa League automatisch een ticket voor de groepsfase van de Champions League in het daaropvolgende seizoen.

AC Milan en Internazionale zijn nog in de race voor de Champions League-trofee, Juventus en AS Roma voor de hoogste prijs in de Europa League. Als beide toernooien in Italiaanse handen zouden vallen - en als beide winnaar niet bij de beste vier eindigen in de Serie A - dan treedt een opmerkelijk scenario in werking.

Omdat ook de vier toplanden maximaal vijf vertegenwoordigers mag hebben in de Champions League, levert de vierde plaats in de Serie A in dat specifieke geval slechts een ticket voor de Europa League op. Dat wordt nog rekenen dus.