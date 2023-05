Wolkbreuk zet Haren bij Groningen onder water

Een wolkbreuk veroorzaakt veel overlast in Haren, net ten zuiden van de stad Groningen. De brandweer heeft tal van straten in het dorp afgezet, het treinverkeer tussen Groningen en Assen is stilgelegd.

Rond 14:30 uur begon het keihard te regenen, meldt RTV Noord. Volgens weerman Marco Verhoef viel in een uur tijd 55 millimeter. "Dat is veel, bij onze definitie van een wolkbreuk gaan we uit van 30 millimeter of meer."

De riolering in Haren raakte snel overbelast, overal in het dorp liepen straten onder water. Ook een aantal tunneltjes, zoals onder het spoor, kwam blank te staan. Hier en daar staan automobilisten vast die niet durven door te rijden. Bewoners merken dat ze hun toilet niet meer kunnen doorspoelen.

Tot 18.30 uur geen treinen

NS laat in ieder geval tot 18.30 uur geen treinen rijden, naar eigen zeggen om de hulpdiensten in Haren veilig hun werk te laten doen.

Gistermiddag vond een vrijwel identieke wolkbreuk plaats in Veendam, enkele tientallen kilometers verderop. Het Bevrijdingsfestival in de stad Groningen werd voor een paar uur stilgelegd wegens zware regenval.