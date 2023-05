Beeld Pim Fortuyn besmeurd op sterfdag

Onbekenden hebben vannacht het beeld van Pim Fortuyn in Rotterdam besmeurd met verf, meldt Rijnmond. De gemeente heeft het beeld vanmiddag schoongemaakt.

Het is vandaag precies 21 jaar geleden dat LPF-leider Fortuyn werd doodgeschoten op het Media Park in Hilversum. Hij had net een radio-interview gegeven.

Het beeld aan de Korte Hoogstraat werd zaterdagmiddag gelijk schoongespoten: