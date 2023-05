Van Vleuten profiteert van plaspauze Vollering en neemt leiderstrui over in Vuelta

Gaia Realini is het slotweekend van de Vuelta Femenina ingegaan met winst in de zesde etappe. De 21-jarige Italiaanse kwam in de als heuvelachtig bestempelde rit van Castro-Urdiales naar Laredo over 106 kilometer als eerste over de meet in het gezelschap van Annemiek van Vleuten, die in de sprint à deux net tekort kwam.

Belangrijker echter was de winst die Van Vleuten boekte op Demi Vollering, die pas een dikke minuut later de finish passeerde en haar rode leiderstrui moest inleveren bij de wereldkampioene. Die verdedigt morgen in de zware slotetappe een voorsprong van 1.11 op Vollering en 1.23 op Riejanne Markus.

Materiaalpech

De harde wind in het noorden van Spanje bracht Vollering, gisteren nog de beste in de vijfde etappe, na zo'n 35 kilometer in grote problemen. Ze miste door een slecht getimede plaspauze aansluiting bij de voorste waaier, waarin Movistar-kopvrouw Van Vleuten, de nummer twee in het algemeen klassement op vijf seconden, wel een plaatsje hadden gevonden.

Van Vleuten zag haar kans schoon en dus maakten de rensters van Movistar en ook Jumbo-Visma, de ploeg van nummer drie Riejanne Markus en tweevoudig ritwinnares Marianne Vos, tempo. Het gat met Vollering liep gestaag op. Aan de voet van de Alto de Fuente de las Varas had de kopvrouw van SD Worx een achterstand van 1.14.