'God save the King': zo werden Charles en Camilla gekroond

De Britse koning Charles III is gekroond. Rond 13.00 uur Nederlandse tijd kreeg hij de 2,23 kilo zware St Edward's Crown op zijn hoofd. Daarna volgde een luid "God save the King" vanuit de zaal. Ook Camilla, de vrouw van Charles, werd gekroond. Zij mag zich nu koningin noemen, in plaats van koningin-gemalin. Voor de kroning legde Charles de kroningseed af en werd hij door de hoogste aartsbisschop van het land gezalfd met een speciale olie. Ook werden allerlei regalia en kroonjuwelen aan de koning gepresenteerd door hoge edellieden en bisschoppen van de Anglicaanse kerk, zoals diverse zwaarden, de koninklijke handschoen en scepters. Bij de ceremonie in Westminster Abbey in Londen waren zo'n 2300 mensen aanwezig, onder wie zo'n honderd staatshoofden. Onder hen waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima, de Franse president Macron en de Amerikaanse first lady Jill Biden. Ook waren er andere beroemdheden, zoals zangers Nick Cave en Lionel Richie. Knielende prins Uiteraard waren er ook veel Britse royals, zoals prins William, zijn vrouw Kate en hun drie kinderen. Prins Harry was er ook, maar zijn vrouw Meghan bleef thuis in de VS. Ook hun kinderen waren er niet. Voor William was er na de kroning ook nog een rol. Hij knielde, zweerde trouw aan de koning en gaf zijn vader een zoen op de wang. De 9-jarige prins George, de oudste zoon van William en Kate, was een van de pages van zijn grootvader. Koning Charles krijgt de kroon op zijn hoofd geplaatst:

De plechtigheden begonnen vanochtend met de King's Procession, de tocht van Charles en Camilla. Ze trokken met een moderne koets met airco erin, de Diamond Jubilee State Coach, van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Dat gebeurde onder grote belangstelling van het publiek. De interesse was dusdanig groot dat de toeschouwersvakken op een gegeven moment werden afgesloten voor nieuwe mensen. De weergoden waren het koninklijke gezelschap niet gunstig gezind: een groot deel van de dag regende het cats and dogs. Maar dat maakte het publiek, veelal voorzien van een poncho of paraplu, weinig uit. Binnen in Westminster Abbey konden de aanwezigen vrijwel alle plechtigheden volgen. Alleen de zalving van koning Charles was privé en werd afgeschermd met schermen. De zalving gebeurde met heilige olie afkomstig van olijven van de Olijfberg in Israël. Voor de zalving werden er schermen geplaatst:

Aartsbisschop Welby maakt met olie die afkomstig is van de Olijfberg in Jeruzalem een kruisteken op het hoofd, de handen en de borst van koning Charles. Omdat het moment zo bijzonder is, wordt een doek opgehangen om de zalving aan het zicht te onttrekken. - NOS

Na de plechtigheden in Westminster Abbey gingen Charles en Camilla met de Gold State Coach naar Buckingham Palace. Die gouden koets is een stuk minder comfortabel dan de moderne koets van eerder op de dag. Een voordeel voor Charles was wel dat hij de zware St Edward's Crown kon inruilen voor de veel lichtere Imperial State Crown. Na de tocht volgde nog een saluut van militairen in de paleistuin en een balkonscène op Buckingham Palace. Ook was er een fly-over met helikopters. Vanwege het slechte weer was de fly-over wel afgeschaald. Na de kroning waren er saluutschoten op dertien plaatsen, zoals bij Whitehall in Londen:

Bij Whitehall In Londen werden saluutschoten afgevuurd vlak na het moment van de kroning van koning Charles. - NOS

Charles is met zijn 74 jaar de oudste Britse vorst die gekroond wordt. De kroning gebeurde op de St Edwards Chair-troon in Westminster Abbey, die stamt uit de veertiende eeuw. Het is vooral een symbolische daad: Charles is al officieel koning sinds de dood van zijn moeder, in september vorig jaar. De festiviteiten gaan gepaard met enorme veiligheidsmaatregelen en volgens de minister van Veiligheid is de kroning een van de grootste veiligheidsoperaties ooit voor de Britten. De Londense politie heeft meer dan 11.000 agenten ingezet en zei eerder al "weinig tolerantie te hebben voor onrust". Voor protest was wel ruimte. Zo hadden sommige antimonarchisten borden bij zich met teksten als "schaf de monarchie af" en "niet mijn koning". Enkele mensen zijn gearresteerd, onder wie zes leden van de anti-monarchistische groep Republic.

De politie in Londen heeft zes anti-monarchiedemonstranten opgepakt die langs de route demonstreerden. Volgens Britse media is onder hen ook Graham Smith, de leider van de antimonarchistische groep Republic. - NOS