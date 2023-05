Bevrijdingsfestivals worstelen, 'Gesprek over entreegeld actueler dan ooit'

Noodgrepen voldoende dus, tot de buien kwamen. De gevolgen van alle nattigheid waren meteen merkbaar. In Utrecht bijvoorbeeld bleef het aantal bezoekers flink achter bij dat van vorig jaar; 27.000 mensen in plaats van de 37.000 van vorig jaar, schrijft RTV Utrecht .

In Haarlem, de bakermat van alle Bevrijdingsfestivals, stapte voorzitter Bernt Schneiders naar de gemeenteraad voor steun én wat af te dingen op de tienduizenden euro's die het festival jaarlijks moet bijdragen aan de schoonmaakkosten na afloop. In Roermond lukte het (ook) maar nét om de begroting rond te krijgen, door wat minder dure artiesten te boeken.

In Utrecht leek het er zelfs lange tijd op dat het festival voor het eerst sinds 1993 helemaal niet zou doorgaan, tot een grote bierbrouwer en een particulier vermogensfonds in februari bijsprongen.

Uiteindelijk werd het in de avond nog iets drukker, maar de vraag is of die mensen voldoende consumeerden om de begroting rond te krijgen. "We gaan hierdoor sowieso verlies draaien", laat de organisatie weten bij 1Limburg .

Hij had mazzel, want het publiek kwam massaal terug toen de zon rond 18.30 uur weer doorbrak. Op het Bevrijdingsfestival In Roermond hadden ze minder geluk. Daar bleven na twee buien slechts een paar diehards achter.

Met name in het oosten en noorden van het land, waar de festivals tijdelijk werden stilgelegd vanwege dreigend onweer, bleven de bezoekersaantal en de omzet van consumpties achter bij de verwachtingen. De organisatoren beraden zich nu over de toekomst.

Het is afwachten of de veertien Bevrijdingsfestivals in Nederland de door het slechte weer geteisterde edities van gisteren financieel hebben overleefd.

In Groningen lag het festival meer dan twee uur stil door zware regenval. "Je komt in een modus terecht van onzekerheid en waarin je ontzettend veel moet regelen", blikt directeur Van Dijk terug bij RTV Noord. "Maar eigenlijk hebben we steeds het vertrouwen gehad dat we weer open konden."

Hij kreeg gelijk. Na de hervatting kwamen velen terug en schoven tal van nieuwe bezoekers aan. "Gisteravond stond het veld helemaal vol en hebben we een prachtige avond kunnen beleven", zegt Van Dijk. Rond middernacht werden de bezoekers nog verrast met een onverwacht optreden van de populaire Groningse rapper Kraantje Pappie.

In Roermond leek het na twee buien juist over en uit. "De band moest echt van het podium af. Water en apparatuur is onverantwoord. Geen ideale combinatie", zegt festivalvoorzitter Rob Vossen.

Het publiek probeerde te schuilen, maar dat was nog niet zo gemakkelijk. Vossen: "We hebben hier drie megaparasols staan, daar stonden duizenden mensen onder, tegen elkaar gepropt. Maar niet iedereen paste onder de parasols."

Hij moet de rekening nog opmaken, maar vreest forse verliezen. "Door de twee noodbuien en de mensen die daardoor weg zijn gegaan, halen we het qua omzet sowieso nooit meer om het een financieel succes te maken. Minder mensen betekent automatisch namelijk minder omzet van consumpties."

Tegenslag gehad

Ook in Zwolle is de stemming een dag later niet positief. "Het financiële risico is eigenlijk zo hoog, dat we een forse tegenslag niet kunnen permitteren. En die hebben we gisteren zeker gehad", blikt festivaldirecteur Annemien Bruggink terug.

Door de plensbuien in de middag kwamen er een stuk minder mensen naar het festival in Zwolle: ongeveer 80.000, terwijl het er normaal tussen de 120.000 en 150.000 zijn.

Bruggink werd vanochtend met gemengde gevoelens wakker. "We hebben gisteren echt als een feest afgesloten", zegt ze bij RTV Oost. "Na 18.00 uur liep het hier weer helemaal vol met publiek. Dat was ook zoals we het gehoopt hadden. Maar die middag heeft wel echt roet in het eten gegooid."

Bruggink vreest dat ze volgend jaar entree moet vragen, ook al wil ze liever "geen prijskaartje" hangen aan de dag van de vrijheid. "Maar dat gesprek wordt voor heel veel festivals actueler dan ooit."