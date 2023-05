Werknemers van VDL Nedcar zijn er 'klaar mee', staken maandag en dinsdag

Vakbonden FNV en CNV kondigen aan dat er vanaf maandag twee dagen wordt gestaakt bij VDL Nedcar. De acties van de werknemers van de autofabriek, gevestigd in Born, volgen op de weigering van de directie om in gesprek te gaan met bonden over het sociaal plan.

CNV-onderhandelaar Jeroen Bruinsma: "De mensen hier zijn boos, heel boos. Zelfs een ultimatum kreeg de directie niet aan tafel. Dan maar op deze manier."

Afgelopen week brak er bij de autofabrikant al een wilde staking uit. Honderden werknemers van Nedcar verlieten toen hun werkplek en liepen de autofabriek uit. Twee dagen lag het werk stil. Gisteren werd er wel weer gewerkt, maar de vakbond eiste toen dat het bedrijf voor het weekend in gesprek zou gaan over de eisen van de werknemers. Toen daar geen gehoor werd gegeven, kondigden de bonden de staking aan.

Eisen

De toekomst van de autofabriek in Zuid-Limburg is onzeker. Momenteel produceert VDL Nedcar Mini's voor BMW, maar dat contract loopt begin volgend jaar af. Een massaal ontslag is bijna niet te voorkomen voor het bedrijf. Een groot deel van de 3800 van de werknemers zit dan zonder werk.

Daarom eist de FNV onder meer een ontslagvergoeding van één maandloon per gewerkt jaar voor werknemers die tussen de een en tien jaar bij VDL Nedcar werken. Ook wil de vakbond een regeling voor werknemers die bijna met pensioen gaan.

Geen reactie

Het moederbedrijf van VDL Nedcar heeft nog niet gereageerd op de oproepen van de vakbonden. FNV en CNV willen dat het bedrijf 240 miljoen uitrekt voor het sociaal plan. Maar meer dan het wettelijk minimum van 120 miljoen maakt Nedcar nog niet vrij.

De vakbonden melden dat verdere maatregelen mogelijk zijn: "Als de directie komende week nog steeds niet bereid is om te praten zijn nog meer stakingen of acties niet uitgesloten", zegt een woordvoerder van de FNV.