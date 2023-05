Met nieuwe eigenaar beleeft Chelsea rampzalig seizoen: 'Rommelt aan alle kanten'

Vandaag krijgt Chelsea tegen Bournemouth de kans om voor het eerst sinds weken weer een wedstrijd te winnen, want dat is al negen duels op rij - waaronder de Champions League-dubbel tegen Real Madrid - niet gelukt.

Als Chelsea op de twaalfde plek eindigt, zou dat het slechtste Premier League-resultaat voor de club zijn sinds de veertiende in 1994. Deze eeuw eindigde Chelsea slechts één keer buiten de top-zes: in 2016 kwamen 'The Blues' niet verder dan de tiende plaats.

Een nieuwe eigenaar, twee trainerswissels en een twaalfde plek op de ranglijst; het is op zijn zachtst gezegd niet het jaar van Chelsea. En het is niet even een slechte reeks of een mindere fase, maar 39 punten na 33 wedstrijden.

"Met Potter hadden ze ook geen verkeerde trainer binnengehaald. Hij had het bij Brighton al laten zien. Maar bij Chelsea werd het toch een ander verhaal", zegt Zenden. Begin vorige maand was ook voor Potter het feestje afgelopen. Volgens Engelse media kreeg hij ruim tien miljoen aan ontslagpremie mee.

Boehly wilde een nieuwe koers gaan varen. Toen Chelsea matig aan het seizoen begon, werd trainer Thomas Tuchel de laan uit gestuurd. Dezelfde Duitser had ruim een jaar eerder nog de Champions League gewonnen met 'The Blues'. De veelbelovende Graham Potter kwam voor enkele miljoenen over van Brighton en moest de club omhoog brengen.

Oude bekende Frank Lampard moest Chelsea in ieder geval nog in de buurt van Europees voetbal brengen. Dat is de afgelopen weken niet gelukt. Sterker, het is er eigenlijk alleen maar slechter op geworden. Zes wedstrijden gespeeld, zes keer verloren. Real Madrid was in de Champions League tweemaal te sterk en in de competitie verloor Chelsea van Wolverhampton, Brighton, Brentford en Arsenal.

Motivatieproblemen

Tot overmaat van ramp lijken de spelers ook met motivatieproblemen te kampen. Soms maken ze zelfs een lakse en ongeïnteresseerde indruk. Volgens Zenden komt dat door een optelsom aan factoren.

"Er is vooralsnog nul duidelijkheid over welke koers de club gaat varen en wie de nieuwe trainer gaat worden. Met Lampard als interim-trainer lijkt het momenteel een beetje stuurloos. Zolang de leiding geen duidelijkheid verschaft, blijft het een beetje doorkabbelen. Als trainer probeer je alles wat buiten het voetbal speelt, ook buiten de kleedkamer te houden. Maar nu is er geen houden aan."