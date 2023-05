Man op spoor geduwd bij vechtpartij Amsterdam Bijlmer Arena

Een man is gisteravond geschopt, geslagen en uiteindelijk op het spoor geduwd bij station Amsterdam Bijlmer Arena. Het is onduidelijk hoe het met de man gaat. Het slachtoffer is na het incident niet aangetroffen.

De politie spreekt van een ernstig geweldsincident.

De eerste melding van de mishandeling kwam rond 21.25 uur. Direct daarna verschenen beelden op social media, schrijft AT5. Daarop is te zien dat de jongen of man door een groep van tenminste tien jongeren meermalen wordt geschopt en geslagen, onder meer tegen zijn hoofd, terwijl hij op het perron ligt.

Anderen juichen, schreeuwen en filmen. Als het slachtoffer weet op te staan, geeft een van de jongeren hem een duw, waardoor hij vanaf het perron op het spoor valt en tussen twee sporen blijft liggen.

Stop met delen video's

De politie riep iedereen direct op om de beelden niet meer te delen. "Wij willen jullie verzoeken om te stoppen met het delen van deze video's", schreef politieteam Zuidoost Bijlmermeer op Instagram.

Wat betreft het slachtoffer weet de politie enkel dat het om een jongen of man gaat en dat hij een blauw vest of blauwe jas droeg. Hoogstwaarschijnlijk waren er veel mensen getuige van de mishandeling.

Ten tijde van het incident was het druk op het station, dat pal naast een grote bioscoop ligt. Daarnaast trad de Britse band Arctic Monkeys op in de nabijgelegen Ziggo Dome.