'Saudische universiteit betaalde Nederlandse wetenschappers voor prestige'

Topwetenschappers in Nederland zijn benaderd door een universiteit in Saudi-Arabië met lucratieve aanbiedingen, met als doel om een Saudische universiteit te laten stijgen op de internationale ranglijst. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat twee Nederlandse wetenschappers zijn ingegaan op het aanbod.

De King Saud Universiteit (KSU) probeert via het aantrekken van internationale topwetenschappers het aanzien van het Saudische regime te verbeteren. Hoogleraar bodembiologie Jan Willem van Groenigen is een van de Nederlanders die door de universiteit in Riyad werd benaderd, schrijft de krant. Hij is niet in op het aanbod ingegaan.

70.000 dollar

Hij zegt dat hem 70.000 dollar per jaar is aangeboden voor een samenwerking. "In de mail ging het over samenwerking in een vakgebied dat eigenlijk helemaal niet het mijne is", zegt Van Groenigen tegen de Volkskrant. "Dat vond ik nogal vreemd."

Van Groenigen zou niet naar Saudi-Arabië hoeven te verhuizen. Hij moest alleen het instituut waarvoor hij hoofdzakelijk werkzaam is (de Wageningen University & Research) veranderen in de KSU. Ook moest hij de KSU als eerste universiteit noemen in drie publicaties per jaar.

Ook collega's van Van Groenigen zeggen een soortgelijk aanbod te hebben geweigerd. Twee andere topwetenschappers in Nederland zouden er wel op zijn ingegaan. Ook in Spanje zijn wetenschappers in zee gegaan met de Saudische universiteit. Eén van hen werd daarop voor dertien jaar geschorst.

Imago oppoetsen

Saudi-Arabië probeert zijn imago al langere tijd op te poetsen door internationaal goede sier te maken. Zo investeert het conservatieve land miljarden aan oliedollars in onder meer grote sporttoernooien en het strikken van internationale wereldsterren als ambassadeurs.

Amnesty International heeft daar eerder kritiek op geuit. De mensenrechtenorganisatie spreekt van 'sportswashing', "om de aandacht af te leiden van mensenrechtenschendingen en de internationale reputatie te verbeteren".