Twee renners in topvorm, één weg naar Rome: Roglic versus Evenepoel in de Giro

Waar het klassiekervoorjaar bij de mannen in het teken stond van de strijd tussen Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert, verschijnen er vanaf vandaag in de Giro d'Italia twee nieuwe hoofdrolspelers op het wielertoneel: Remco Evenepoel en Primoz Roglic. De komende drie weken wordt in de Ronde van Italië een titanenstrijd verwacht tussen de jonge Belgische wereldkampioen en de ervaren Sloveense kopman van Jumbo-Visma. Hoe staan de twee topfavorieten ervoor? 'Grande casino' Twee dagen voor de start maakten de renners tijd voor interviews. Zowel Roglic als Evenepoel verscheen met een mondkapje voor de NOS-camera. De reden is bekend: het coronavirus is nog altijd niet verdwenen uit het peloton.

De komende drie weken wordt in de Ronde van Italië een titanenstrijd verwacht tussen de jonge Belgische wereldkampioen en de ervaren Sloveense kopman van Jumbo-Visma. - NOS

Jumbo-Visma werd in aanloop naar de Giro geteisterd door een coronagolf. Robert Gesink, Tobias Foss en ook vervanger Jos van Emden raakten besmet en kunnen hun kopman niet bijstaan. Op het laatste moment moest Sam Oomen nog ingevlogen worden als vervanger. En daarmee was de pech nog niet voorbij: Jan Tratnik werd vrijdag aangereden door een busje en moest ook afzeggen voor de Giro. Een eerste tegenslag voor Roglic, maar de kopman blijft er nuchter onder. "Een grande casino", zo noemt hij de Giro. Die term introduceerde hij al in 2019, nadat hij in de roze leiderstrui ten val was gekomen en uiteindelijk als derde eindigde.

Roglic in de Giro van 2019: een 'grande casino' - AFP

"Dit hebben we natuurlijk niet zo gepland", aldus de Sloveen. "We proberen onszelf zo veel mogelijk te beschermen, om gezond te blijven in de komende drie weken. Gelukkig hebben we vervangers en kunnen we met z'n achten starten." Bij de ploeg van Evenepoel, Soudal Quick-Step, hebben ze (nog) geen last van coronaproblemen.

Hij is supersterk. Het is aan ons om het hem moeilijk te maken op weg naar Rome. Primoz Roglic over zijn concurrent Remco Evenepoel

In maart stonden Roglic en Evenepoel voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar. Na een boeiend kat-en-muis-spel in de Ronde van Catalonië ging de zege naar Roglic, maar het verschil in het eindklassement was slechts zes seconden. Hoogtestages en Luik Beide renners bereidden zich met een hoogtestage op Tenerife voor op de Giro. Evenepoel kwam al eerder de berg af om Luik-Bastenaken-Luik te rijden, terwijl Roglic ervoor koos om langer op hoogte te trainen. Vanaf de Teide zag Roglic dat het met de vorm van zijn grote concurrent wel goed zit. Evenepoel maakte veel indruk in Luik en boekte na een lange solo zijn tweede zege op rij in het wielermonument.

Een samenvatting van de 109e editie van Luik-Bastenaken-Luik voor mannen. Wereldkampioen Remco Evenepoel soleert net als vorig jaar naar de zege na het uitvallen van Tadej Pogacar. - NOS

"Dat maakt me niet bang en ik was ook niet verrast", reageert Roglic. "Hij is supersterk. Het is aan ons om het hem moeilijk te maken op weg naar Rome." Na zijn zege in Luik vertrok Evenepoel met een goed gevoel naar Spanje om de laatste voorbereidingen te treffen. "Het heeft een enorme boost en een enorm voordeel qua rustgevoel gegeven. En ook qua zelfvertrouwen binnen de ploeg", aldus de wereldkampioen. Hij zag echter ook nog wel wat verbeterpunten. "Ik heb geprobeerd het laatste extra gewicht er nog af te werken. En ik heb nog een paar specifieke trainingen op de tijdritfiets en bergop gedaan. Dat is allemaal gelukt." Veel tijdritkilometers Die trainingen op de tijdritfiets zullen deze Giro zeker van pas komen. De renners rijden in Italië namelijk drie individuele tijdritten van in totaal 73 kilometer. Op papier ontlopen de twee favorieten elkaar nauwelijks op de tijdritfiets. Roglic is de olympisch kampioen, Evenepoel werd bij het laatste WK derde. De ronde begint zaterdag in Fossacesia Marina met een tijdrit van 19,6 kilometer. "Het is meteen al een dag voor het klassement, want het is best lang. Er zullen al wat seconden of minuten verschil gemaakt kunnen worden", voorspelt Roglic.

De Giro bij de NOS De Ronde van Italië begint zaterdag 6 mei en eindigt op zondag 28 mei. Evenepoel begint om 16.34 uur aan zijn tijdrit, Roglic is een minuut later aan de beurt. Op NOS.nl en in de NOS-app houden we je tijdens elke etappe op de hoogte via een liveblog. Een samenvatting van elke etappe is 's avonds in het Sportjournaal te zien, op de site en in de app.

Op de voorlaatste dag wordt de Giro beslist met een tijdrit van 18,6 kilometer bergop, na een traditioneel loodzware derde week met nog drie pittige bergetappes. "Vorig jaar had ik nog wat twijfels of ik bergop hetzelfde niveau zou hebben als Roglic", bekende Evenepoel donderdag bij een digitale persconferentie. "Sinds Catalonië zijn die twijfels weg. Ik hoop dat ik de komende weken weer gelijkwaardig aan hem ben op de beklimmingen. En beter in de tijdritten." 'Goede wijn' Qua ervaring heeft Roglic in ieder geval wel een streepje voor op zijn tien jaar jongere concurrent. De 33-jarige Roglic, drievoudig winnaar van de Vuelta, begint in Fossacesia aan zijn twaalfde grote ronde. Evenepoel, die vorig jaar de Vuelta op zijn naam schreef, rijdt in Italië zijn derde grote ronde. Roglic vergeleek zichzelf bij de online persconferentie met een fles goede wijn: "Hoe ouder, hoe beter. Je bent wijzer, hebt meer ervaring. We hebben er alles aan gedaan en zijn er klaar voor om voluit te gaan."

Evenepoel en Roglic op het podium in de Ronde van Catalonië - AFP