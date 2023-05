Iran executeert Zweeds-Iraanse man die gelinkt was aan aanslag

In Iran is een man geëxecuteerd die verdacht werd van onder meer betrokkenheid bij een aanslag op een militaire parade in 2018.

Farajollah Cha'ab had een dubbele nationaliteit, Zweeds en Iraans. Hij is vandaag in Teheran opgehangen, melden persbureaus AP en Reuters op basis van de Iraanse staatstelevisie.

De separatistische beweging waar hij het hoofd van zou zijn geweest, wordt verdacht van verschillende aanslagen.

Zo ook dus een aanslag in Khuzestan in september 2018, waarbij 25 mensen om het leven kwamen en 70 mensen gewond raakten. Toen openden militanten, vermomd als soldaten, het vuur op een jaarlijkse militaire parade.

In 2020 verdween Cha'ab tijdens een bezoek aan Turkije. Daarna dook hij in gevangenschap op in Iran. Zweden sprak meerdere keren zijn zorgen uit over de rechtszaak tegen Cha'ab.