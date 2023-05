Steun én kritiek voor nieuwe klimaatmaatregel om aardgasverbruik af te remmen

Het kabinetsplan voor een nieuwe verbruiksgrens bij mogelijk 800 kuub aardgas, waaronder mensen minder belasting gaan betalen en erboven meer, kan rekenen op steun én kritiek. De klimaatmaatregel leidt ertoe dat mensen minder gas gaan gebruiken, zo wordt verwacht. Maar Milieu Centraal, de Vereniging Eigen Huis en organisaties voor energieloketten bij gemeenten vrezen dat mensen met de laagste inkomens in de problemen kunnen komen. Hoe hoog de belasting boven en onder de 800 kuub gas precies wordt, is nog onbekend, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wel is afgesproken dat met deze en andere belastingmaatregelen een reductie van 1,2 megaton aan CO2-uitstoot moet worden behaald. Het is één van in totaal 120 klimaatmaatregelen, die vorige week werden gepresenteerd. Het kabinet beslist er deze zomer over. De organisaties vrezen dat de nieuwe maatregel mensen met energiearmoede extra treft, al wil het kabinet dat voorkomen. Een deel van hen woont in slecht geïsoleerde huizen en verbruikt veel gas. Ook ouderen zijn geregeld niet meer goed in staat om hun huis te verduurzamen. Milieu Centraal schat dat volgend jaar rond de twee miljoen huishoudens onder de 800 kuub uitkomen, afhankelijk van hoe koud het wordt. De rest zal meer aardgas nodig hebben. Twee miljoen huishoudens Het gasverbruik in woningen is in 2022 al fors gedaald, naar gemiddeld 1060 kuub. Huizen die al onder de 800 kuub zitten, zijn heel goed geïsoleerd, hebben een (hybride) warmtepomp of de bewoners zijn vaak weg.

Woningen met aardgas verbruikten vorig jaar gemiddeld 1060 kuub, maar 2022 was relatief warm. Bij gemiddelde temperaturen zou het verbruik 10 % hoger uitgekomen zijn. Dat was nog steeds fors minder dan in 2021: toen lag het verbruik ongeveer een kwart hoger, met gemiddeld 1330 kuub. Maar de verschillen zijn groot. Zo was in 2021 het gemiddelde gasverbruik in een appartement 850 kuub en in een vrijstaande woning 2220 m3. (Bron: CBS/Milieu Centraal)