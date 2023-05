Wekdienst 6/5: Kroning Charles III • Ajax en AZ spelen om derde plek

Eerst het weer: na een droge nacht met nevel en regionaal mist breekt de zon door. In de loop van de middag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Londen wordt koning Charles III gekroond. Dat wordt groots gevierd met een optocht, speeches en een concert. Wereldwijd zullen er honderden miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd zitten als Charles de kroon van Sint-Eduard op zijn hoofd geplaatst krijgt. Ook bij de NOS is de ceremonie live te volgen, vanaf 10.00 uur op NPO1, NPO Radio 1, NOS.nl en de app.

Vanavond staat één van de laatste toppers van het huidige eredivisieseizoen op het programma. In Amsterdam spelen om 21.00 uur Ajax en AZ tegen elkaar. Op het spel staat de derde plek in de eredivisie. Ajax is de huidige nummer drie, maar als AZ wint in de Johan Cruijff Arena verliest het die plek aan de Alkmaarders.

Om 12.00 uur vanmiddag verloopt het ultimatum dat de vakbonden hebben gesteld aan de Limburgse autofabriek Nedcar. Als VDL niet voor die tijd heeft ingestemd met de eisen voor een sociaal plan, volgt er een grote staking. De afgelopen dagen waren er al wilde stakingen bij het bedrijf.

Wat heb je gemist?

Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot veertien jaar cel voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington twee jaar geleden. Dat is de hoogste straf tot nu toe van de honderden zaken rond de Capitoolbestorming. De man viel agenten aan met pepperspray en een stoel toen hij samen met zijn vrouw het Capitool bestormde. Hij had al een lang strafblad. Justitie had een celstraf van 24 jaar en zes maanden geëist.

Ander nieuws uit de nacht:

Bewoners toren Rotterdam schrikken van trillingen, geen instortingsgevaar: Een deel verliet het gebouw uit angst voor de veiligheid, maar na inspectie is er geen instortingsgevaar geconstateerd. Waar de trillingen vandaan kwamen, is onduidelijk.

Afgelopen jaar meer dan 2000 migranten ontvoerd in Mexico: Drugskartels in Mexico hebben het afgelopen jaar ruim 2000 mensen ontvoerd, meldt de Mexicaanse regering. Kartels eisen in ruil voor vrijlating soms duizenden dollars.

VN: stabiliteit Zuid-Sudan in gevaar: De VN schrijft in een rapport dat het land nog altijd worstelt met het uitvoeren van de fragiele machtsdelingsovereenkomst uit 2018. Rivaliserende militaire groepen moeten één leger worden, maar dat gaat moeizaam.

En dan nog even dit:

Toch nog even over die kroning van koning Charles. In Londen was het de afgelopen dagen namelijk al flink druk in verband met alle festiviteiten en ceremonieel. Sommige liefhebbers installeerden dagen geleden al hun tentje langs de route: