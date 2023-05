Waarom de kroning van Charles vooral ook een religieuze ceremonie is

Hij is niet te missen vandaag bij de belangrijkste onderdelen van de kroning van de Britse koning Charles. Aartsbisschop Justin Welby van Canterbury zet als de hoogste christelijke geestelijke van het land onder meer de twee kilo wegende St Edward's Crown op het hoofd van Charles. Kort daarvoor zalft hij de koning met speciale olie. Ook vraagt hij aan het begin van de ceremonie in Westminster Abbey in Londen de koning om de kroningseed af te leggen. Het zijn dit soort religieuze rituelen die van een troonswisseling in het Verenigd Koninkrijk iets totaal anders maken dan van een troonswisseling in andere Europese landen met een koningshuis. Daar wordt een koning of koningin ingehuldigd in plaats van gekroond, zonder tussenkomst van een geestelijke. Zo'n ceremonie is in het Verenigd Koninkrijk ondenkbaar. Dat komt omdat de Britse vorst ook het hoofd is van de Church of England, de Engelse staatskerk die ook bekend is onder de naam Anglicaanse Kerk. Die situatie ontstond in de zestiende eeuw, toen de Church of England zich afscheidde van de Rooms-Katholieke Kerk en de vorst aan het hoofd plaatste. Dat is zo tot op de dag van vandaag, waardoor een kroning in het VK een religieuze ceremonie is.

In die ceremonie is de zalving van de nieuwe vorst het belangrijkste moment, zegt Joost Röselaers, die als predikant enkele jaren verbonden was aan de Nederlandse Kerk in Londen. Röselaers: "Dat ritueel gaat terug naar het Oude Testament, waarin koning Salomo werd gezalfd bij het bestijgen van de troon. Een zalving is het teken dat God heel dicht bij je is. Het is in dit geval bedoeld als Gods zegen voor Charles in zijn nieuwe rol als koning." Tijdens de zalving maakt aartsbisschop Welby met olie die afkomstig is van de Olijfberg in Jeruzalem een kruisteken op het hoofd, de handen en de borst van Charles. Omdat het moment zo bijzonder is, wordt er een speciaal doek opgehangen om de zalving aan het zicht te onttrekken.

Aartsbisschop van Canterbury Justin Welby in gesprek met koning Charles, kort voor de uitvaart van koningin Elizabeth - AFP