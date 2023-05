Afgelopen jaar meer dan 2000 migranten ontvoerd in Mexico

Het afgelopen jaar zijn in Mexico meer dan 2000 mensen ontvoerd door drugskartels. Dat zegt de Mexicaanse regering. Drugskartels ontvoeren migranten die vanuit Zuid-Amerikaanse landen via Mexico onderweg zijn naar de VS.

Ook dit jaar blijven de ontvoeringen van migranten aanhouden. De bendes eisen dan eerst geld als tol voor hun doortocht, om vervolgens hele groepen migranten te ontvoeren voor losgeld.

Deze week nog werden tien Colombianen ontvoerd in de grensstad San Luis Río Colorado. Vorige week werden dertig migranten uit Ecuador door kartelleden gekidnapt. Familieleden in de VS zeggen tegen persbureau AP dat voor de ontvoerden soms 2500 dollar per familielid werd geëist.

Mexico wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld van rivaliserende drugskartels. Begin dit jaar werd de zoon van drugsbaron Joaquín Guzmán, El Chapo, nog gearresteerd. Maar zowel die arrestatie als de harde militaire aanpak van de Mexicaanse regering heeft nog niet geleid tot verbetering.