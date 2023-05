Bewoners toren Rotterdam schrikken van trillingen, geen instortingsgevaar

Bewoners van de Willemstoren in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond opgeschrikt door trillingen in het gebouw. Een deel verliet het gebouw uit angst voor de veiligheid, maar na inspectie is er geen instortingsgevaar geconstateerd.

Even na 21.30 uur kreeg de brandweer de eerste melding binnen over hevige trillingen. "Met name mensen op de bovenste verdiepingen hebben trillingen gevoeld", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Zo'n tien mensen verlieten zelf het gebouw." Het zou voor hen als een aardbeving hebben gevoeld.

De brandweer kwam met een specialistisch team ter plaatse om onderzoek te doen naar de veiligheid van de woontoren. Ook werd een droneteam ingezet voor inspectie van het dak en naastgelegen gebouwen. Na twee uur onderzoek werd geconcludeerd dat er geen instortingsgevaar is. Het gebouw werd dan ook niet ontruimd. De mensen die buiten stonden, konden weer naar binnen.

Waar de trillingen vandaan kwamen, is onduidelijk. Zaterdag gaat het onderzoek verder, ook de eigenaar van het pand is daarbij betrokken. De eigenaar zou in gesprek zijn gegaan met bewoners, van wie een deel zich niet meer veilig voelt in de toren. Het appartementencomplex, bestaande uit twaalf verdiepingen en zo'n 75 appartementen, werd in 2018 gebouwd en ligt vlak bij de Erasmusbrug.