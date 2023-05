Man krijgt 14 jaar cel voor rol bij Capitoolbestorming, hoogste straf tot nu toe

Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky is veroordeeld tot veertien jaar cel voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Dat is de hoogste straf tot nu toe van de honderden zaken rond de Capitoolbestorming.

Lasser Peter Schwartz (49) viel politieagenten aan met pepperspray en een stoel toen hij samen met zijn vrouw het Capitool bestormde. Hij had al een lang strafblad en was op 6 januari voorwaardelijk op vrije voeten. Justitie had een celstraf van 24 jaar en zes maanden geëist.

'Soldaat tegen de democratie'

Rechter Amit Mehta noemde Schwartz "een soldaat tegen de democratie" die deelnam aan "de grootste chaos uit de geschiedenis van het land". Mehta veroordeelde vorig jaar een voormalig politieagent die een agent aanviel bij de bestorming tot tien jaar cel, wat hiervoor de hoogste straf was voor het bestormen van het Capitool.

Schwartz zei in de rechtszaal spijt te hebben van zijn daden, maar Mehta zei dat hij hem niet geloofde omdat hij eerder geen berouw had getoond. "Je bent geen politiek gevangene", aldus Mehta tegen Schwartz. "Je bent niet iemand die zich verzet tegen onrecht of die vecht tegen een autocratisch regime."

Rond de bestorming van het Capitool kwamen vier bestormers en een agent om het leven en raakten meer dan honderd politieagenten gewond. Meer dan duizend mensen zijn aangeklaagd voor hun rol bij de bestorming, zo'n 500 van hen zijn inmiddels veroordeeld.