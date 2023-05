Kerley en Richardson maken indruk bij opening Diamond League in Doha

Richardson in Doha snel op 100 meter

Bednarek leek in dat topveld onbedreigd op weg naar de zege, totdat Kerley versnelde. Bednarek werd tweede in 20,11. De Grasse (zesde) en Norman (achtste) vielen tegen.

Met Kerley (tweede op de Olympische Spelen op de 100 meter), Andre De Grasse (olympisch brons op de 100 en goud op de 200 meter), Kenny Bednarek (zowel op de Spelen als op de WK zilver op de 200 meter) en Michael Norman (wereldkampioen op de 400 meter) was het startveld om van te smullen.

Fred Kerley heeft met groot machtsvertoon de eerste 200 meter van het nieuwe Diamond League-seizoen gewonnen. De wereldkampioen op de 100 meter kwam in Doha als vijfde de bocht uit en denderde met reuzenpassen naar 19,92.

Sha'Carri Richardson wint in Doha de 100 meter bij de eerste Diamond League-ontmoeting. - NOS

De 23-jarige Richardson miste de laatste grote internationale toernooien. Ze ging niet naar de Spelen, omdat ze werd betrapt op het gebruik van cannabis. En vorig jaar wist ze zich niet te plaatsen voor de WK in eigen land.

Vrijdag liet ze zien weer eens zien waartoe ze in staat is door de vedetten Jackson en Asher-Smith te kloppen. De Jamaicaanse en Britse wonnen beiden al eens WK-zilver op de 100 meter en WK-goud op de 200 meter. Jackson deed dat vorig jaar en Asher-Smith in 2019.

Discuswerper Ceh al vroeg in vorm

Ook discuswerper Kristjan Ceh maakte indruk in Doha. De wereldkampioen uit Slovenië won met een afstand van 70,89 meter. Vorig jaar eiste Ceh de wereldtitel op met een worp van 71,13 meter.

Bij de Spelen van 2020 (waar Daniel Stahl het goud veroverde) en de EK van vorig jaar (gewonnen door Mykolas Alekna) werd de 70 meter niet gehaald. Stahl werd nu tweede met 67,14 meter, terwijl Alekna ontbrak in Doha.

Bij het speerwerpen eindigden Neeraj Chopra en Jakub Vadlejch, net als op de Spelen, als eerste en tweede. Anderson Peters, die de Indiër en de Tsjech op de WK van vorig jaar naar het zilver en brons verwees, eindigde nu als derde.