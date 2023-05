Heracles na zege op Dordrecht samen aan kop met PEC, FC Eindhoven naar play-offs

Heracles Almelo staat dankzij een 1-3 zege op bezoek bij FC Dordrecht in punten gelijk met PEC Zwolle. De Heraclieden staan ondanks een iets beter doelsaldo onder PEC, dat een duel minder gespeeld heeft en maandagavond in actie komt tegen Jong PSV.

De titelstrijd ligt dus nog helemaal open voor de twee teams die al zeker zijn van promotie naar de eredivisie. Na het duel met Jong PSV wacht PEC nog wedstrijden tegen Roda JC en Helmond Sport. Heracles sluit het seizoen af met duels met NAC en Jong Ajax.

Naast die titelstrijd wordt in de eerste divisie ook nog geknokt voor de play-offs voor promotie. FC Eindhoven heeft vanavond door een zege op Roda JC een ticket veiliggesteld.

Rood helpt Heracles

Heracles, net uitgepuft na het promotiefeest, had het zeker niet gemakkelijk in Dordrecht. Samuel Armenteros werkte na een minuut of twintig de 0-1 binnen, maar een paar minuten later poetste Dordrecht die goal alweer weg via Samuele Longo.

Na rust oogde Heracles wat onmachtig, tot Jari Schuurman er met een tweede gele kaart vanaf moest. De Dordrecht-middenvelder kreeg in de eerste helft geel voor protesteren bij de leiding en moest er na een wat ongelukkige tackle op Marko Vejinovic vanaf.