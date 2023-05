Zoeken naar grip in Miami: Verstappen vierde in training, De Vries het traagst

Max Verstappen is het Grand Prix-weekend in Miami begonnen met een vierde tijd in de eerste training, waarin veel coureurs moeite hadden om grip te vinden. Een van hen was Nyck de Vries, die het weekend ronduit beroerd begon. Tweevoudig wereldkampioen Verstappen was vier tienden van een seconde langzamer dan George Russell van Mercedes. Ook Lewis Hamilton (Mercedes) en Charles Leclerc (Ferrari) waren sneller. Sergio Pérez, de teamgenoot en voornaamste concurrent van Verstappen, kwam niet verder dan de elfde rondetijd. De Mexicaan was ruim een seconde langzamer dan de Nederlander. Lange tijd had Verstappen de snelste ronde in handen. Pas in de laatste minuten van de training, toen er wat meer grip op de baan kwam, doken Russell, Hamilton en Leclerc onder zijn tijd.

Red Bull gebruikt in Miami een speciale 'livery' van de auto. Via een prijsvraag konden fans hun ontwerp indienen. - AFP

Hoewel Red Bull de eerste vier races van het jaar allemaal wist te winnen, is teambaas Christian Horner er niet gerust op in Miami. "Zondag is er dreiging van een bui, dat kan het nogal onvoorspelbaar maken. Als het op een baan als deze regent, dan kan dat alles overhoop gooien en wordt het een loterij." "Ik geloof trouwens sowieso niet dat we het hele jaar gaan domineren", sprak de teambaas van Verstappen. "Ferrari, Mercedes en Aston Martin komen echt nog wel opzetten." De Vries Voor Nyck de Vries begon het weekend slecht. De coureur van AlphaTauri kwam door een technisch probleem niet verder dan tien rondes en zette de traagste tijd neer van de twintig coureurs. Het eerste volledige Formule 1-seizoen van De Vries verloopt moeizaam. Hij wacht nog op zijn eerste WK-punt en viel uit in de laatste twee races. "We zijn te langzaam hier in Miami", reageerde Franz Tost, de teambaas van De Vries. "Dit was een moeizame start van het weekend. Er is echt werk aan de winkel."

Al in de eerste tien minuten van de training spinde De Vries. De wedstrijdleiding stelde nog een onderzoek in, omdat de Fries op gevaarlijke wijze de training hervat zou hebben, maar het leidde niet tot een straf. Na zijn spin moest de auto van De Vries gerepareerd worden en kwam hij niet meer de baan op. Hülkenberg tegen de muur Op het nieuwe asfalt - een groot deel van het circuit is speciaal voor de Grand Prix aangelegd - was het sowieso zoeken naar grip. "Als je één millimeter van je lijn gaat, ben je meteen alle grip kwijt", klaagde Verstappen over de boordradio.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Ook Nico Hülkenberg ondervond het gebrek aan grip. De Duitser raakte met zijn Haas stevig de muur, waardoor de training moest worden onderbroken met een rode vlag. Toen de training enkele minuten later weer hervat kon worden, was het nog steeds oppassen geblazen. Zo maakte Alexander Albon een pirouette, overigens zonder schade te maken aan zijn Williams. Later vandaag (vanaf 23.30 uur Nederlandse tijd) wordt de tweede training verreden. Zaterdag is de kwalificatie (22.00 uur) en zondag begint om 21.30 uur Nederlandse tijd de race.