'Onvermijdelijk' of 'voorbarig': verdeelde reacties advocaten op schorsing Weski

Advocaten reageren verdeeld op de voorlopige schorsing van Inez Weski als advocaat, die vandaag bekend werd. "Deze reactie kon niet uitblijven", zegt advocaat Natacha Harlequin. "Het is een praktisch gevolg." Maar haar vakgenoot Gerard Spong vindt de beslissing "voorbarig". Weski zit sinds twee weken vast op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op de internationale drugshandel en witwassen. De voorlopige schorsing is volgens de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten noodzakelijk omdat Weski "op dit moment niet in staat is haar praktijk uit te oefenen". Het besluit viel de deken "heel zwaar". Hij benadrukte in de verklaring dat het geen strafmaatregel betreft, wat betekent dat het besluit ook weer kan worden teruggedraaid als blijkt dat Weski onschuldig is. "Heel duidelijke taal", vindt Harlequin. "De deken maakt heel helder: er staat nog niets vast." Ze waardeert het ook dat de deken zegt dat het besluit hem zwaar valt. "Dat heb ik nog niet eerder gezien."

De deken van advocaten houdt toezicht op de beroepsgroep met het oog op de Advocatenwet, bemiddelt en behandelt klachten. Hij of zij geeft advies en voorlichting over belangrijke ontwikkelingen en kan een advocaat toewijzen aan iemand die er een nodig heeft, maar er geen kan vinden. Er is een algemene deken van de Nederlandse Orde van Advocaten en er zijn elf lokale dekens.