'Onvermijdelijk' of juist 'voorbarig': verdeelde reacties op schorsing advocaat Weski

Advocaten reageren verdeeld op de voorlopige schorsing van Inez Weski als advocaat, die vandaag bekend werd. "Deze reactie kon niet uitblijven", zegt advocaat Natacha Harlequin. "Het is een praktisch gevolg." Maar haar vakgenoot Gerard Spong vindt de beslissing "voorbarig".

Weski zit sinds twee weken vast op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op de internationale drugshandel en witwassen. De voorlopige schorsing is volgens de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten noodzakelijk omdat Weski "op dit moment niet in staat is haar praktijk uit te oefenen".

Het besluit viel de deken "heel zwaar". Hij benadrukte in de verklaring dat het geen strafmaatregel betreft, wat betekent dat het besluit ook weer kan worden teruggedraaid als blijkt dat Weski onschuldig is.

"Heel duidelijke taal", vindt Harlequin. "De deken maakt heel helder: er staat nog niets vast." Ze waardeert het ook dat de deken zegt dat het besluit hem zwaar valt. "Dat heb ik nog niet eerder gezien."

Duidelijkheid voor andere cliënten

Ook Dennis Wolters van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten noemt de voorlopige schorsing "een onvermijdelijk gevolg". "Ze zit in voorlopige hechtenis, dat maakt dat ze haar werk niet kan doen." Bovendien maakt de verdenking het volgens hem lastig om als advocaat te opereren. "Het hele land heeft het over je."

Nu is er duidelijkheid voor andere cliënten van Weski, zegt Wolters. Zij weten nu immers dat ze op zoek kunnen naar een andere advocaat. "Dat kan ook een andere advocaat van het kantoor van Weski zijn", zegt Harlequin.

De schorsing brengt bovendien duidelijkheid voor Weski zelf, zegt Harlequin. "Ze kan zeggen: 'ik wil dit niet'. Maar hoe gaat ze het dan oplossen? Ze mag geen contact hebben met de buitenwereld, behalve via advocaten, dus ze kan niks."

'Aan de kant gezet'

Maar volgens Gerard Spong had dat prima anders opgelost kunnen worden. "Weski heeft een zus en een zoon op hetzelfde kantoor. Zij hadden haar zaken kunnen waarnemen."

Hij noemt de schorsing "gelet op de tekst van de Advocatenwet enigszins prematuur". Een schorsing is wettelijk gezien pas een optie als een advocaat de belangen schendt of dreigt te schenden die in de Advocatenwet zijn geborgd, zegt Spong. Met het besluit van vandaag wordt volgens hem vooruitgelopen op een eventuele veroordeling.

En dat is schadelijk voor Weski, vindt hij. "Als je al door je eigen beroepsgroep aan de kant gezet wordt: dat is niet best voor een advocaat."