'Honderden scholen liggen te dicht bij drukke weg'

Ruim 2000 sportvelden, kinderdagverblijven, scholen en verpleeghuizen in Nederland liggen te dicht bij een drukke weg, volgens nieuwe richtlijnen van de GGD's. Onderzoeksplatform Investico heeft dat uitgezocht voor Trouw en De Groene Amsterdammer, in samenwerking met onder meer EenVandaag.

Het gaat uitgesplitst om 902 sportvelden, 607 kinderdagverblijven en bso's, 273 scholen en 257 verpleeghuizen. Ze liggen binnen 150 meter van een drukke weg, waardoor volgens de gezondheidsdiensten sprake is van "een verhoogd risico voor de volksgezondheid". De GGD's wijzen erop dat luchtverontreiniging kan leiden tot luchtwegaandoeningen en zelfs tot longkanker, vooral bij kinderen en ouderen.

De lucht voldoet weliswaar wettelijk aan Europese normen, maar koepelorganisatie GGD GHOR hanteert sinds maart een nieuwe richtlijn die uitgaat van advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat advies is strenger.

Ruim 100.000 leerlingen

Het nieuwe advies treft veel mensen. Alleen al de 273 basis- en middelbare scholen die te dicht in de buurt van een drukke weg liggen, tellen volgens Investico meer dan 100.000 leerlingen.

Gemeenten bepalen zelf of ze de nieuwe GGD-richtlijn omzetten in beleid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt tegen Investico dat acht gemeenten dat inmiddels hebben gedaan en er rekening mee houden bij bijvoorbeeld het bepalen van de locatie van nieuwe scholen en kinderdagverblijven. Verder is er "een handvol" gemeenten dat daaraan werkt.