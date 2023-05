Britse rechtbank veroordeelt Nigeriaanse politicus voor illegale orgaanhandel

Een Nigeriaanse politicus moet in het Verenigd Koninkrijk bijna tien jaar de cel in omdat hij een nier wilde kopen voor zijn ernstig zieke dochter. Ike Ekweremadu lokte daarvoor een man onder valse voorwendselen naar een privéziekenhuis in Londen.

Ekweremadu, die voorheen vicevoorzitter van de Nigeriaanse senaat was, is veroordeeld voor samenzwering tot orgaanhandel. Zelf kreeg hij negen jaar en acht maanden cel, zijn vrouw werd veroordeeld tot vier jaar en zes maanden voor haar betrokkenheid. Het is voor het eerst dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand wordt veroordeeld voor illegale orgaanhandel.

De twee brachten een straatverkoper uit Lagos naar het Verenigd Koninkrijk en zegden hem toe dat hij daar zou kunnen werken en een bedrag zou krijgen van 7000 pond, oftewel 7800 euro. Pas in het ziekenhuis besefte hij dat hij was voorgelogen.

Verdachte omstandigheden

In het ziekenhuis in Londen zou een nier van hem worden getransplanteerd naar de 25-jarige dochter van de Nigeriaan. Ekweremadu en zijn vrouw zeiden tegen de artsen dat het 21-jarige slachtoffer een neef van hun dochter was. De ziekenhuismedewerker die de transplantatie begeleidde, vertrouwde het niet en blies de operatie af. Het slachtoffer stapte vervolgens naar de politie.

De rechter oordeelde dat de daders misbruik hebben gemaakt van de "armoede, ellende en wanhoop" van kwetsbare mensen. "Mensensmokkel over internationale grenzen om zo menselijke organen te stelen is een vorm van slavernij", zei de rechter. Bij het complot was ook een Nigeriaanse arts betrokken. Hij moet tien jaar de cel in vanwege zijn rol als tussenpersoon.