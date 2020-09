Nog op weinig plekken mondkapjesplicht na draagadvies overheid

Het lijkt er niet op dat veel winkelketens hun klanten gaan verplichten om een mondkapje te dragen. Het dringende advies van het kabinet is volgens winkelorganisaties toch vooral een beslissing die elke klant zelf moet nemen.

Het advies geldt voor de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost (omgeving Eindhoven, Helmond).

In het Rijksmuseum en het Van Gogh in Amsterdam zijn de mondkapjes vanaf morgen verplicht. En ook warenhuis de Bijenkorf kiest hiervoor.

Veel andere winkelketens zeggen dat ze mondkapjes alleen zullen adviseren. "We steunen de overheid, maar laten de keuze echt aan onze klant. We gaan niemand weigeren, tenzij er een echte plicht komt", zegt Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).

'Behoefte aan duidelijkheid'

Sinds de persconferentie van gisteren is er druk vergaderd bij het RND, waar ketens als Etos, Gall&Gall, Intratuin, Gamma, Praxis, Karwei en Pearle onder vallen. Zij willen samen één lijn trekken.

"Het doet me denken aan eind april toen we een protocol voor het veilig winkelen moesten maken", zegt Peters. "Het is tijd dat deze discussie gevoerd wordt, we blijven maar een beetje eromheen dansen."

Dat gevoel herkent Jose Mes van het Kruidvat. "We hebben behoefte aan duidelijkheid. Onze ervaring in België is dat mensen geen problemen hebben met het dragen van een mondkapje, als het beleid maar helder is." Aangezien de overheid nu slechts een dringend advies afgeeft, zal het dragen van kapjes in winkels ook niet verplicht worden, zegt Mes. "We gaan mensen niet weigeren."

Ook supermarkten zeggen mensen zonder mondkapje niet te zullen weigeren. Brancheorganisatie CBL zegt dat de supermarkten zich nu willen richten op de naleving van de coronamaatregelen die gelden in de winkel, zodat iedereen veilig boodschappen kan doen. Als winkels mondkapjes gaan verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur. De branche zegt het personeel daarvoor te willen behoeden.

Horeca

Ook de Amsterdamse horeca gaat het dragen van een mondkapje niet afdwingen. "We hadden liever gezien dat de mondkapjes verplicht op moeten en we later mogen sluiten", zegt Pim Evers, voorzitter van de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland. "Wij adviseren: doe mee, we hebben er alle belang bij om het virus in te dammen."

Gisteravond gaf burgemeester Halsema van Amsterdam namens meerdere regio's een dringend advies om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen. De detailhandel en de horeca worden gevraagd om een draagplicht voor de kapjes op te nemen in hun deurbeleid.

Dat het een advies is, benadrukte ook minister De Jonge vandaag nog eens. "Er geldt een advies voor het winkelend publiek om een mondkapje te dragen. Maar het is vooralsnog een advies." Verder zegt de minister goed te zullen kijken naar de bevindingen van het Outbreak Management Team, dat opnieuw kijkt naar de voor- en nadelen van mondkapjes.

Over drie weken wordt opnieuw gekeken naar de maatregelen.