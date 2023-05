Een high tea, dekens en heel veel geduld: The Mall wacht op de kroning

Plotseling klinkt er gejuich. Een zwerm politiemotoren komt de hoek om en rijdt The Mall op, de laan van en naar Buckingham Palace. Achter de motoren verschijnt de koninklijke auto, herkenbaar aan de kleine koninklijke standaard op het dak. Koning Charles zwaait vanaf de achterbank naar de duizenden mensen die hun tent al hebben opgezet om zo dicht mogelijk bij de kroning morgen te kunnen zijn. "Dit is toch fantastisch, dat dit zomaar gebeurt?", zegt Judith Gill (60) uit Londen. Samen met haar man en dochter heeft ze vanmorgen haar kampeerstoel uitgeklapt langs The Mall. De familie zit aan een kleine high tea, compleet met prosecco. "Mijn moeder en oma gingen ook altijd naar Buckingham Palace als de koninklijke familie te zien was. En toen mijn dochter deze week voorstelde om te gaan wist ik dat ik die traditie wilde voortzetten." Dochter Amelia (30) heeft speciaal voor de gelegenheid een rode satijnen rok aangetrokken: "Je wilt er zelf toch ook een beetje koninklijk uitzien. De koninklijke familie, Buckingham Palace, ik ken het vooral van tv. Ze krijgen voor mij meer betekenis nu ik ze zelf een keer zie." Sommige mensen stonden ook al langs de kant bij het huwelijk van Kate en William en de uitvaart van Elizabeth:

Londen stroomt een voor de kroning van Charles III al vol met publiek. En wie al een plekje langs de route had, kreeg een bijzondere kans om Zijne Majesteit al even in levende lijve te zien. - NOS

Even verderop staan Mark (42) en Carolyn (40) Charlton uit Newcastle, samen met hun kinderen Erin (5) en Oliver (3). Een koepeltentje met daarin een extra dik luchtbed is vannacht hun huis. "Ik vind het heel spannend dat we op straat gaan slapen", zegt Oliver, "En morgen mag ik mijn feestkleren aan: een blauw jasje met een echte, rode stropdas." Voor zijn zus is er een rode prinsessenjurk. Mark vertelt dat er geen andere optie was dan met de hele familie afreizen naar Londen: "Afgelopen september ben ik in mijn eentje afscheid gaan nemen van koningin Elizabeth. Dat werd me niet in dank afgenomen toen ik weer thuiskwam. Mijn toen 4-jarige dochter sommeerde me om nooit meer in mijn eentje op pad te gaan om de koning of de koningin te zien. Nou, je ziet het resultaat."

Carolyn en Mark Charlton met hun kinderen - NOS

Voor de kinderen en alle andere kampeerders is er genoeg te zien om de tijd te doden. Politiemotoren rijden af en aan om verschillende formaties te oefenen en de politiepaarden mogen uitgebreid worden geaaid. Elke bouwvakker die langsrijdt met een heftruck vol pallets krijgt applaus. Toch is er tussen al het feestgedruis ook ruimte voor een kritische noot. Aishah Siddique (23) uit Bradford en haar vriend Marlon Rees (25) vragen met een kroon gemaakt uit Britse stenen aandacht voor de omstreden Koh-i-Noor-diamant. Die is bij de kroning van koning Charles weliswaar niet te zien, maar dat gaat Siddique en Rees niet ver genoeg: "We hebben zelf stenen genoeg, voor onze kroon hebben we bijvoorbeeld stenen uit Cornwall, Brigthon en de Yorkshire Dales gebruikt. Geroofde diamanten van elders behoren ons niet toe en die moeten terug naar waar ze vandaan komen." Tot hun eigen verrassing slaat die boodschap best aan op een Mall vol fans van de koninklijke familie. "Vooraf wisten we niet goed wat we moesten verwachten", vertelt Siddique, "maar de mensen zijn aardig en geïnteresseerd. De meeste zijn het er ook wel mee eens dat de diamant weg moet."

Aishah Siddique (l.) en haar vriend Marlon Rees vragen aandacht voor de geroofde diamanten - NOS

De jeugdvriendinnen Sue Swift (61) en Kendra Watson (60) schenken ondertussen een glas rode wijn in. Ze zijn vanmorgen vanuit Peterborough gekomen en zullen de nacht doorbrengen onder de blote hemel, onder een speciaal gequilte kroningsdeken. "Ach, de verwachting is niet slecht", zegt Swift, "Echt koud is het niet en met alle meegebrachte kussens en jassen moeten we de nacht wel door kunnen komen." "Dit is een historische gebeurtenis", zegt Watson, "Er niet bij zijn was geen optie. We zijn vorige zomer ook naar het 70-jarig jubileum van koningin Elizabeth geweest en hebben in september negen uur in de rij gestaan om afscheid van haar te nemen. Charles vind ik een fantastische man. Hij lijkt me zo aardig en hij heeft zoveel aandacht voor iedereen. Vanmorgen vroeg kwam hij langsgelopen en vanmiddag weer, ik heb er nog een video van gemaakt. Hoe hij dan echt de tijd neemt voor iedereen tijdens zo'n wandelingetje vind ik echt geweldig."