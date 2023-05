Irritatie Vietnam over Australische herdenkingsmunt Vietnamoorlog

Vietnam is boos over het ontwerp van een herdenkingsmunt die Australië verspreidt als herinnering aan de Vietnamoorlog. De munt, met een waarde van 2 Australische dollar, is uitgebracht ter gelegenheid van de Australische terugtrekking uit Vietnam, vijftig jaar geleden.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Vietnam zegt het ontwerp te betreuren, omdat daarop de Zuid-Vietnamese gele vlag met drie rode strepen te zien zou zijn. Het gebruik van die vlag ligt gevoelig: dat herinnert de Vietnamezen aan de strijd tussen Noord- en Zuid-Vietnam in de jaren 60 en 70. De vlag wordt sinds de hereniging van Noord- en Zuid-Vietnam in 1976 niet meer gebruikt.

Maar Australië zegt "de vlag van de voormalige Republiek Vietnam" niet te herkennen in het ontwerp. De makers van de munt stellen dat de overeenkomst toeval is en dat kleuren een heel andere betekenis hebben: ze staan voor de kleuren van de medailles die werden uitgereikt aan Australiërs die in Vietnam hadden gevochten in de Vietnamoorlog.