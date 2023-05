Alcaraz opnieuw naar de finale in Madrid en treft daarin ditmaal Struff

De Spanjaard Carlos Alcaraz heeft net als vorig jaar de finale bereikt van het masterstoernooi in Madrid. De titelverdediger en nummer twee van de wereld schoof de Kroaat Borna Coric met 6-4, 6-3 aan de kant. Alcaraz neemt het in de finale op tegen Jan-Lennard Struff, die met 4-6, 6-3, 6-4 won van Aslan Karatsev.

Coric (twintigste op de wereldranglijst) maakte het Alcaraz flink lastig, vooral door de lengte in zijn slagen waarmee hij zijn opponent naar achteren dwong. Nadat hij bij 2-2 een breakpoint had gemist, leverde hij zelf zijn opslag in en Alcaraz hield de voorsprong vast.