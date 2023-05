Arensman had niet verwacht Giro te mogen rijden: 'Onderschat mezelf vaak'

Thymen Arensman begint morgen voor de tweede keer in zijn carrière aan de Giro d'Italia. Dit keer in dienst van Team Ineos. "De grootste ploeg van de wereld", volgens de 23-jarige klimmer. Arensman reed de afgelopen seizoenen voor Team DSM en moest "wel even wennen" aan zijn nieuwe ploeg. "Ik was wel onder de indruk. Er zijn zulke goede renners hier: een Geraint Thomas tegen wie ik opkijk, een Tao Geoghegan Hart... Ik ben hier de jongste, dat was bij DSM wel anders. Dat is een hele omschakeling natuurlijk." Verbaasd De nummer zes van de afgelopen Vuelta, waarin hij een rit op zijn naam schreef, was dan ook enigszins verbaasd dat hij naar Italië mocht afreizen voor de eerste grote ronde van het seizoen.

"Ik wist wel dat ik goed was natuurlijk. Niet heel veel renners rijden top-10 in een grote ronde en winnen een etappe, maar dit is wel Ineos natuurlijk. Dan moet je wel van heel goede huize komen om überhaupt opgesteld te worden." Arensman ziet dat als "bevestiging dat het goed gaat in het team". En bij de start van de Ronde van Italië heeft hij ook meer rust in zijn hoofd dan tijdens het voorjaar. "Mijn verhuizing naar Andorra is nu helemaal klaar. Dat voelde als een last die van m'n schouders viel. Dus mentaal zit het allemaal een stuk beter voor de Giro."

De Giro bij de NOS De Ronde van Italië begint zaterdag 6 mei en eindigt op zondag 28 mei. Op NOS.nl en in de NOS-app houden we je tijdens elke etappe op de hoogte via een liveblog. Een samenvatting van elke etappe is 's avonds in het Sportjournaal te zien, op de site en in de app.