Nadal meldt zich ook af voor Rome, het laatste toernooi voor Roland Garros

23 dagen voor de start van Roland Garros heeft Rafael Nadal zich af moeten melden voor het masterstoernooi van Rome. De Spanjaard is nog altijd niet fit.

De 36-jarige Nadal liep op de Australian Open in januari een heupblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

"Het spijt me te moeten aankondigen dat ik niet in Rome kan zijn", zegt Nadal in een videoboodschap op sociale media. "Hoewel ik de afgelopen dagen heb gemerkt dat het beter gaat, heb ik maandenlang niet op hoog niveau kunnen trainen. Het herstel kost tijd. Ik heb geen andere keuze dan dit te accepteren en door te werken."