EK-winnares Van den Berg kondigt afscheid aan: 'Mooi geweest'

Mandy van den Berg heeft haar afscheid als professioneel voetbalster aangekondigd. In een videoboodschap op Instagram zegt de 32-jarige speelster van PSV dat het tijd is "voor een nieuwe fase".

Van den Berg maakte deel uit van het Oranje dat in 2017 Europees kampioen in eigen land werd. Van den Berg begon als aanvoerder, maar belandde tijdens het toernooi op de reservebank en moest de aanvoerdersband afstaan aan Sherida Spitse.

In de finale tegen Denemarken mocht ze nog wel even invallen van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman en nam ze samen met Spitse de EK-beker in ontvangst.

Kort na het toernooi besloot ze zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. Van den Berg kwam daar later op terug, maar ze werd niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg.