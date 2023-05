Messi door het stof na ophef over gemiste training: 'Excuses aan mijn teamgenoten'

Lionel Messi heeft naar aanleiding van de ophef over de training van PSG die hij miste door een commerciële trip naar Saudi-Arabië, zijn excuses aan zijn teamgenoten aangeboden. De Argentijnse superster werd door de Franse club twee weken geschorst.

"Ik dacht dat we, zoals altijd, een vrije dag zouden hebben na de wedstrijd", vertelt Messi vrijdag in een video op Instagram. "Ik had deze trip gepland en ik kon hem niet annuleren. Ik maak mijn excuses aan mijn teamgenoten en wacht af wat de club met mij wil doen."

Daarover kon of wilde zijn trainer Christophe Galtier eerder op de dag nog niet veel kwijt. "We gaan het zien als Leo straks terug is. Ik ga er met de club over in gesprek, maar natuurlijk ook met hemzelf."