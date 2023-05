Aflevering kinderserie Bluey aangepast vanwege fat shaming

Een aflevering van de wereldwijd populaire kinderserie Bluey is aangepast na felle kritiek. De makers werden beschuldigd van fat shaming, het belachelijk maken van iemand vanwege zijn of haar gewicht. Critici zeggen dat kinderen er een negatief zelfbeeld van kunnen krijgen.

De Australische animatieserie, die ook in Nederland is te zien, gaat over het leven van een 6-jarig blauw hondje genaamd Bluey. In de bewuste aflevering staat haar vader Bandit op de weegschaal, terwijl hij zegt dat hij nodig moet gaan sporten. De moeder bevestigt dit met de woorden: "Vertel mij wat." Te zien is hoe de vader zijn buik bij elkaar knijpt om te laten zien dat hij dik is. "Waarom ga je niet gewoon sporten?" vraagt Bluey.

Verkeerde boodschap

Nadat de aflevering in Australië was uitgezonden kwam er commentaar van zowel ouders als experts. De Australische kinderdiëtist Kyla Smith noemde het ongemakkelijk om te zien. "Kinderen hoeven niet te zien hoe hun ouders hun lichaam haten of dat ze moeten sporten om dunner te worden."

Smith zegt overigens wel een groot fan te zijn van de serie, mede omdat de makers vaak veelvoorkomende problemen bespreekbaar maken. Het begin van deze aflevering viel dus bij haar niet goed. "Sporten met als enige doel om er beter uit te zien is niet de boodschap die ik wil mijn kinderen wil meegeven", zegt Smith.

Emmy Award

De scène is nu door de makers uit de aflevering gehaald. "De nieuwe versie van de aflevering geeft gezinnen de kans om op hun eigen manier belangrijke gesprekken te voeren", zegt de Australische omroep ABC. De aflevering begint nu direct met een sportende vader Bandit en dochter Bluey.

Bluey wordt in meer dan zestig landen uitgezonden en won in 2020 een Emmy Award voor beste kinderprogramma. De aflevering over sporten is in Nederland nog niet uitgezonden.