Aanslagpleger Parijs wilde kantoor Charlie Hebdo in brand steken

De man die vrijdag bij het voormalige kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo twee mensen neerstak met een hakmes, wilde het pand in brand steken. De Pakistaan had flessen met brandbare vloeistof bij zich en wist niet dat het blad inmiddels in een ander kantoor huist, maakte de Franse justitie bekend op een persconferentie.

Hij werd snel na de aanslag aangehouden en beweerde 18 jaar oud te zijn. Maar volgens de Franse justitie blijkt uit een foto van zijn paspoort die op zijn telefoon is opgeslagen dat hij 25 jaar oud is.

De 25-jarige Pakistaan bekende de aanslag te hebben gepleegd en zou de herpublicatie van de cartoons van de profeet Mohammed hebben genoemd als aanleiding. Naast de hoofdverdachte zijn er meer mensen aangehouden, onder wie zijn jongere broer.

De twee slachtoffers zijn journalisten. Ze overleefden de aanval, maar raakten zwaargewond. Ze werken bij persbureau Premières Lignes, dat onder meer documentaires maakt. Hun kantoor zit naast de plek waar de redactie van Charlie Hebdo vijf jaar geleden doelwit was van een terroristische aanslag. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.