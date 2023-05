Lintjesdragers boos vanwege koninklijke onderscheiding antiracismeactivist

In reactie op de koninklijke onderscheiding die antiracismeactivist Mitchell Esajas vorige week heeft gekregen, hebben drie mensen uit protest hun eigen lintje ingeleverd. Zes andere lintjesdragers hebben bezwaren ingediend en overwegen hun onderscheiding terug te sturen.

Directeur Martine van Grieken van de Kanselarij der Nederlandse Orden heeft dat bevestigd, na berichtgeving door NRC. Volgens de organisatie, die onder meer de administratie van de koninklijke onderscheidingen bijhoudt, is het voor het eerst dat gedecoreerden een lintje terugsturen omdat ze het niet eens zijn met de onderscheiding voor een ander.

Strijd tegen racisme

Esajas, onder meer bekend van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en zijn betrokkenheid bij de Black Lives Matter-protesten, kreeg het lintje vorige week opgespeld door de Amsterdamse burgemeester Halsema. Hij werd gedecoreerd "voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme", stond in een toelichting in de Staatscourant.

Bij de ceremonie roemde Halsema onder meer Esajas' werk als initiatiefnemer van het cultuurhistorische archief The Black Archives. "U voert al sinds jonge leeftijd een strijd tegen racisme en uitsluiting en voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld", zei ze.

'Opruiend persoon'

Maar de toekenning viel niet bij iedereen goed, bleek al snel. Vooral op sociale media kwamen felle reacties. Zo twitterde PVV-leider Wilders: "Mijn hemel. Zwarte Piet zelf heeft het veel meer verdiend!"

Een 78-jarige man uit Landgraaf die jaren geleden een lintje kreeg vanwege zijn inzet voor de cultuur, verwoordde zijn onvrede over de onderscheiding voor Esajas in een ingezonden brief in De Limburger. "Esajas wil onze Nederlandse tradities vernietigen", schreef hij. "Een lintje voor zo'n opruiend persoon vind ik voor allen die in het verleden een koninklijke onderscheiding hebben gekregen onacceptabel en een belediging." Hij wil die van hem teruggeven.

'Dit bewijst noodzaak van mijn werk'

Volgens de 35-jarige Esajas zelf laten de reacties de noodzaak zien van het werk dat hij en organisaties zoals Kick Out Zwarte Piet doen.

Hij vindt het "zorgwekkend en problematisch dat mensen die zich hebben ingezet voor de maatschappij het gevoel hebben dat ik en anderen erop uit zijn de Nederlandse cultuur te vernietigen", zegt hij tegen NRC. "Als mensen meer historisch besef hadden en kennis van de koloniale geschiedenis, dan zouden ze denk ik meer openstaan voor andere geluiden en perspectieven."