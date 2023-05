Pech Jumbo-Visma houdt aan richting Giro-start: ongeluk Tratnik op training

Er blijft Jumbo-Visma weinig bespaard in aanloop naar de start van de Giro d'Italia. Na drie coronagevallen kreeg de Nederlandse ploeg vandaag te maken met een ongeluk op de training. Jan Tratnik moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De Sloveense renner heeft last van zijn knie. Hij raakte in botsing met een afslaande auto. Het is nog onduidelijk of Tratniks deelname aan de Ronde van Italië in het geding is. Morgen staat de eerste etappe op het programma.

De 33-jarige Tratnik is bij Jumbo-Visma een van de knechten van zijn landgenoot Primoz Roglic. De kopman wordt samen met de Belg Remco Evenepoel gezien als topfavoriet voor de eindzege.