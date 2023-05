Pech Jumbo-Visma houdt aan: geen Giro voor Tratnik na aanrijding door auto

Er blijft Jumbo-Visma weinig bespaard in aanloop naar de start van de Giro d'Italia. Na drie coronagevallen kreeg de Nederlandse ploeg vandaag te maken met een ongeluk op de training. Jan Tratnik werd aangereden door een auto en kan niet meedoen niet meedoen aan de Ronde van Italië.

De 21-jarige Brit Thomas Gloag is opgeroepen als zijn vervanger. Hij arriveert vanavond of morgenvroeg in Italië. Gloag verkeert in goede vorm: vorige week eindigde hij nog als elfde in de Ronde van Romandië.

De 33-jarige Tratnik werd tijdens een training aangereden door een overstekende auto van een postbedrijf. Hij ging over de motorkap en bezeerde daarbij zijn knie. Uit een mri-scan in het ziekenhuis bleek dat hij niet kan starten.

'Ontzettende klap'

"Het is een ontzettende klap voor Jan", zegt ploegleider Marc Reef van Jumbo-Visma. "Hij heeft zeven weken lang de voorbereiding meegedraaid. Sinds de winter is de Giro al het grote doel voor hem, om samen met Primoz Roglic voor de roze trui te gaan."