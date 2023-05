Londen stroomt vol met gasten voor kroning: dit staat op de agenda

Londen is vandaag volgestroomd met gasten voor de kroning van koning Charles, morgen in Westminster Abbey. Volgens Buckingham Palace zijn er ruim 2000 gasten uitgenodigd. Onder hen zijn leden van de koninklijke familie, internationale vertegenwoordigers uit 203 landen, waaronder ongeveer 100 staatshoofden en "gemeenschaps- en liefdadigheidskampioenen", mensen die zich inzetten of hebben ingezet voor goede doelen. Receptie op Buckingham Palace In aanloop naar de kroning is er vanavond een receptie op Buckingham Palace. Daarbij zijn namens Nederland prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen morgen de kroning bijwonen. Moderne koets De ceremonie start morgen om 12.00 uur Nederlandse tijd. Daarvoor is er al de zogenoemde King's Procession, de tocht van koning Charles en koningin-gemalin Camilla van Buckingham Palace naar Westminster Abbey, met naar verwachting tienduizenden mensen langs de route. Bekijk hier de route die het het paar aflegt:

Afbeelding ter illustratie - NOS

In afwijking van de traditie leggen Charles en Camilla die afstand af in de relatief moderne Diamond Jubilee State Coach uit 2012, met elektrische ramen en airconditioning in plaats van in de traditionele Gold State Coach. De kroning In Westminster Abbey zal Charles de koningseed afleggen, waarbij hij zweert de wet en de Church of England te handhaven en wordt hij door de aartsbisschop van Canterbury gezalfd. Hij wordt gekroond met de Saint Edward's kroon en krijgt religieuze en koninklijke voorwerpen aangereikt, zoals het kroningszwaard, een scepter en de rijksappel. Correspondent Fleur Launspach legt uit wat je kunt verwachten op Coronation Day, de eerste in zeventig jaar:

Komende zaterdag is het zover. Dan wordt koning Charles officieel gekroond. Wat gaat er gebeuren? Correspondent Fleur Launspach over wat je kunt verwachten op Coronation Day, de eerste in zeventig jaar. - NOS

Daarna zal hij de troon bestijgen en door de aanwezigen in de kerk gehuldigd worden. Een nieuw element in de ceremonie is dat de aartsbisschop onderdanen wereldwijd zal vragen trouw te zweren aan de koning, ook als ze niet in de kerk aanwezig zijn. "Ik zweer waarlijk trouw te betonen aan Uwe Majesteit en aan uw opvolgers", wordt de deelnemers thuis en in Westminster Abbey gevraagd uit te spreken, afgesloten met "Zo waarlijk helpe mij God almachtig". Als de aartsbisschop van Canterbury daarna "Lang leve de koning" roept, moet het volk antwoorden "Lang leve koning Charles, moge hij eeuwig leven". Na de kroning van Charles wordt koningin-gemalin Camilla op dezelfde manier gezalfd en gekroond en vanaf dat moment zal zij de titel koningin dragen. Gouden staatskoets Na afloop gaan de koning en koningin weer per koets naar Buckingham Palace. Tijdens deze Coronation Procession zullen ze wel in de traditionele Gold State Coach stappen, die is gebruikt bij iedere kroning sinds 1831. Koningin Elizabeth noemde de rit in die hobbelende koets later "verschrikkelijk".

De Gold State Coach tijdens de generale repetitie voor de kroning - Reuters

Na aankomst bij Buckinham Palace volgt een balkonscène met het koningspaar en andere leden van de koninklijke familie en een saluut van de Royal Air Force, de Britse luchtmacht. Kleinere schaal Het officiële gedeelte van de kroning is veel kleinschaliger dan dat van zijn moeder zeventig jaar geleden. Zo is de processieroute van 2,3 kilometer veel korter dan de 7 kilometer die in 1953 werd afgelegd en is de stoet veel bescheidener. Bij de kroning van koningin Elizabeth liepen 16.000 mensen mee en duurde het op een vast punt in de route 45 minuten voor de hele stoet was gepasseerd. Zo zag de kroning van Elizabeth eruit op het Polygoon journaal.

Voor de vorige kroning moeten we 70 jaar terug in de tijd. In 1953 werd de moeder van koning Charles, koningin Elizabeth gekroond. - NOS

De ceremonie zelf duurde in 1953 ruim drie uur en werd door 8000 genodigden bijgewoond. Morgen zijn er zo'n 2200 gasten aanwezig in de Westminster Abbey en duurt de ceremonie iets meer dan een uur. Coronation Concert De dag na de kroning gaat het feest verder met het Kroningsconcert op Windsor Castle. Artiesten als Katy Perry, Lionel Richie, Take That en Andrea Bocelli zullen acte de présence geven evenals een aantal Welshe artiesten en het kroningskoor met daarin zangers uit het hele land. Bij het concert zijn vrijwilligers van liefdadigheidsinstellingen van Charles en Camilla uitgenodigd en duizenden gasten die een kaartje hebben gewonnen in een nationale loterij. De BBC zendt het concert live uit. Ook is er zondag The Coronation Big Lunch, waarbij buurten en gemeenschappen in heel Groot-Brittannië is gevraagd lunches te houden als middel tegen eenzaamheid en om de gemeenschapszin te vergroten. 's Avonds volgt Lighting up the Nation, waarbij in het hele Verenigd Koninkrijk iconische locaties worden uitgelicht. Extra vrije dag Maandag is er dan tot slot The Big Help Out waarbij mensen worden aangemoedigd om vrijwilligerswerk te doen in de buurt waar ze wonen. Speciaal voor de kroning hebben alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk een extra vrije dag gekregen.